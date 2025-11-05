Dünyada bir ilk! Türk akademisyenden çığır açan buluş! Gümüş teknolojili kumaş hayat kurtaracak: TÜBİTAK onayladı, seri üretim başlıyor
Kaynak : Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,(DHA)
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden (BAİBÜ) Prof. Dr. Akif Hakan Kurt, 8 yıllık AR-GE çalışması sonucu hayati bir buluşa imza attı. Prof. Dr. Kurt, özellikle kanamayı yavaşlatan, yara iyileşmesini hızlandıran ve bakterileri öldüren özelliklere sahip teknik bir kumaş geliştirdi. TÜBİTAK onaylı bu proje, acil tıbbi müdahale imkanlarının kısıtlı olduğu operasyon ve çatışma bölgelerinde büyük bir fark yaratmayı hedefliyor.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Akif Hakan Kurt, 8 yıldır üzerinde çalıştığı proje kapsamında kanamayı yavaşlatan, yara iyileşmesini hızlandıran ve bakterileri öldürme özellikli teknik kumaş geliştirdi. Özellikle asker ve polisler için özel bir ürün geliştirdiklerini belirten Prof. Dr. Kurt, "Özellikle omuz ve kasık bölgesindeki yaralanmalarda askerlerimiz ve polisimiz şehit oluyor. Ve bu yüzden dolayı da biz bu kendi üzerinde olan kıyafetiyle kendi kanamasını yavaşlatmış olacak ve hastaneye yetişme şansı olacak" dedi.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Akif Hakan Kurt, 'Hemostatik, anti-inflamatuar ve antibakteriyel özellikli teknik kumaşların geliştirilmesi' projesi kapsamında; kanamayı yavaşlatan, yara iyileşmesini hızlandıran ve bakterileri öldürme özellikli teknik kumaş geliştirdi.
8 yıldır üzerinde çalıştığı proje kapsamında üretilen prototip kumaşlara yapılan testlerde, kanamayı büyük ölçüde yavaşlattığı tespit edildi. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından proje, TÜBİTAK tarafından da onaylandı. Üretilecek özel teknik kumaşlar sayesinde operasyon koşullarında, acil müdahale olanaklarının kısıtlı olduğu hudut karakollarında, askeri ve sivil arama-kurtarma ekiplerinde ve doğal afet yardım görevlerinde sınırlı sağlık hizmeti varlığında, tıbbi merkeze ulaşana kadar kanamanın durdurulması ve enfeksiyon risklerinin engellenmesi hedefleniyor.
Özel kumaştan üretilecek kıyafetleri asker ve polisler için geliştirdiklerini açıklayan Prof. Dr. Kurt, "Kanamayı yavaşlatan, yara iyileşmesini hızlandıran ve bakterileri öldürme özellikli teknik kumaşların geliştirilmesi projesidir. Projemizde 24 çeşit teknik kumaş elde edeceğiz. Bu 24 çeşit teknik kumaş içerisinde bir kısım kumaşımız özellikle kanamayı yavaşlatan kumaşlarımız. Askeri alanda, polislerimiz için sağlık şartlarına ulaşımı zor yaralanmalarda, ormancılarımız, ekstrem sporlarla uğraşan sporcularımız için kıyafetler, bir kısımda özellikle hastane enfeksiyonlarını önlemek amaçlı güçlü bakteri öldürücü ve yara iyileştirici kumaş türleri. Özellikle sağlık personelinin giyebileceği kıyafetler anlamında tasarladığımız kumaşlar olacak.
Prototiplerimizi artık seri üretime geçirmeye hazırlıyoruz. Tabii bu projemize ek olarak gümüş de eklemiş durumdayız. Tarih boyunca gümüş, bakteri öldürmek amaçlı kullanılmakta. Bugün için de özel nano gümüşlerimiz kıyafetler için kullanılacak. Biz bunları kıyafet olarak tasarlamamızın sebebi; askerimiz, polisimiz yaralandığı zaman ya da sivil kurtarma ekipleri yaralandığı zaman kendi kıyafetleriyle kendi kanını yavaşlatabilecek, kanamasını yavaşlatabilecek. Bölgedeki bakteri yükünü azaltacak yani bakterilerin ölümüne neden olacak. Artı daha sonraki süreçte de yaraları daha hızlı iyileşebilecek” diye konuştu.
Dünyadaki ölümlerin yüzde 50'sinin travmatik yaralanmalar olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kurt, "Motor sporlarıyla uğraşan kişiler için yaralanmasında kendi kıyafetiyle kendi kanamasını yavaşlatıp, hastaneye yetişme şansını sağlamak istiyoruz. Askeriyedeki ölümlerin yüzde 30'u da yine travmatik yaralanmalar, silahlı ateş yaralanmalarıdır.
Bu silahlı ateş yaralanmalarında oldukları bölgeden hastaneye ulaşıncaya kadar özellikle omuz ve kasık bölgesindeki yaralanmalarda askerlerimiz ve polisimiz şehit oluyor. Ve bu yüzden dolayı da biz bu kendi üzerinde olan kıyafetiyle kendi kanamasını yavaşlatmış olacak ve hastaneye yetişme şansı olacak. Askerlerimize, vatan savunmasında yer alan kahramanlara biz de destek olmak istiyoruz. Şu an özellikle kanama üzerine planladığımız kumaşımızın dünyada örneği yok.
Liflerin birbirleriyle uyumlu olması ve beraber olması söz konusu. 8 yıllık bir proje. Son 1 yılda sadece farklı lifleri nasıl birleştirebiliriz ve bu lifleri üretime nasıl katabilirizin üzerine çalıştık. Projemizi ön denemelerini yapıp, belirli sonuçlar elde ettikten sonra TÜBİTAK'a sunduk. Şu anda dünyada bu önerdiğimiz kumaşların örneği yok" diye konuştu.