Dünyada bir ilk! Türk akademisyenden çığır açan buluş! Gümüş teknolojili kumaş hayat kurtaracak: TÜBİTAK onayladı, seri üretim başlıyor

Prototiplerimizi artık seri üretime geçirmeye hazırlıyoruz. Tabii bu projemize ek olarak gümüş de eklemiş durumdayız. Tarih boyunca gümüş, bakteri öldürmek amaçlı kullanılmakta. Bugün için de özel nano gümüşlerimiz kıyafetler için kullanılacak. Biz bunları kıyafet olarak tasarlamamızın sebebi; askerimiz, polisimiz yaralandığı zaman ya da sivil kurtarma ekipleri yaralandığı zaman kendi kıyafetleriyle kendi kanını yavaşlatabilecek, kanamasını yavaşlatabilecek. Bölgedeki bakteri yükünü azaltacak yani bakterilerin ölümüne neden olacak. Artı daha sonraki süreçte de yaraları daha hızlı iyileşebilecek” diye konuştu.