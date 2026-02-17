Dünya Hataylı Ayşe Naz'ı konuşuyor! ABD'de birinci oldu, NASA profesöründen referans aldı

3

'HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN ZOR SORULARDI'



Kara, dünya finallerine tam bursla katılmasına rağmen ulaşım sponsorlarını kendi bulduğunu belirterek, "Daha önce de Uluslararası Yapay Zeka Olimpiyatları Türkiye milli takımına seçilerek, Çin'de ülkemizi 80 ülke arasında 23'üncü sıraya getirenlerden birisi olma şansı yakalamıştım. Uluslararası Copernicus Olimpiyatı'ndaki sorular, hayatımda gördüğüm en zor sorulardı. Dünya birincisi olmak hem çok şaşırtıcı hem de inanılmaz bir his.