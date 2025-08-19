Düden'de kirlilikten sonra görüntülendi: Nesli yok olma tehlikesi altındaydı!

5

Kokunun ve kötü görüntünün kaybolduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "4 sene önce girdiğimizde Düden'de hiçbir canlı görmemiştik. Ancak son girişimizde asıl sevindirici olan, o zaman kaybolan balıkları gördük. Siraz ve takoz balıkları vardı. Düden, kendini toparlamaya başlamış. Siraz balığı bu bölgeye ait bir tür. 30 metre derinliğe kadar inebildik. Köpürmenin olduğu dönemde suyun içindeki duvarlar simsiyah olmuştu, şimdi eski haline döndüğünü gördük. Görüntüler sevindirici ve Düden tekrar yaşanabilir hale gelmiş" diye konuştu. (DHA)