DSİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! DSİ kura çekimi başladı! İsimler tek tek açıklanıyor

4

SÜREÇ RESMİ DUYURULARLA TAKİP EDİLECEK



Yetkililer, adayların yalnızca resmi internet sitesi ve kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiğini belirtti. Asil ve yedek listelerin ilan edilmesinin ardından evrak teslim ve diğer resmi işlemlerle ilgili bilgilendirme ayrıca yapılacak.