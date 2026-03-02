DSİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! DSİ kura çekimi başladı! İsimler tek tek açıklanıyor
Devlet Su İşleri (DSİ) kura çekimi canlı izle. DSİ 5. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen noter kurası, 02 Mart 2026 tarihinde saat 10:00’da Turkuaz Salon’da başladı. Yoğun katılımın olduğu DSİ kura çekimi, Bölge Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlanıyor.
DSİ kura çekimi büyük heyecanla devam ediyor. Adayların yakından takip ettiği noter kurası, şeffaflık ilkesi doğrultusunda DSİ 5. Bölge Müdürlüğü’nün Facebook hesabı üzerinden canlı olarak yayımlanıyor.
ASİL VE YEDEK LİSTELER 9 MART’TA İLAN EDİLECEK
Kura çekimi sonucunda belirlenen asil ve yedek aday listeleri, 09 Mart 2026 tarihinde DSİ 5. Bölge Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.
Adaylar sonuçlara, https://bolge05.dsi.gov.tr adresinde yer alan “Duyurular” bölümünden ulaşabilecek.
SÜREÇ RESMİ DUYURULARLA TAKİP EDİLECEK
Yetkililer, adayların yalnızca resmi internet sitesi ve kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiğini belirtti. Asil ve yedek listelerin ilan edilmesinin ardından evrak teslim ve diğer resmi işlemlerle ilgili bilgilendirme ayrıca yapılacak.
DSİ kura sonuçlarıyla ilgili tüm gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecek.