Doktorluğu bırakıp hiç bilmediği işe başladı! 15 bin tanesi tek seferde zengin edecek

"Benim 35 yıllık doktorluk geçmişim var. Bu hevesin ilk içime nasıl düştüğünü tam hatırlamıyorum ama ceviz ya da badem bahçesi kurmaya heveslendim. Kayseri'ye tayin olup yerleşmiştim. Bir araştırma yaptık, böyle bir yer bulduk. Burada da bademin daha uygun olacağını söylediler ki gerçekten de öyle. Aşağı yukarı 15 yıldır bahçemizin işleriyle uğraşıyor, geliştirmeye, daha iyi yapmaya çalışıyoruz. Burası özel ağaçlandırma sahası. Burası bozuk orman sahası olarak gözüktüğü için gereken işlemler yapıldı. 49 yıllığına şahsıma tahsis edildi. Büyüklüğü 1000 dönüm civarında. İçinde bazı kötü yerleri düşersek 800 dönüm civarında dikili yerimiz var. 15 bine yakın meyve ağacımız var."



Güven, badem işlerinin mart ayı başında başladığını ve hasat dönemi olan ekim ayına kadar yoğun bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.



2019'da emekli olmasına rağmen sürdürdüğü doktorluğa, bu dönem badem işlerini yoluna koyabilmek için kısa bir ara verdiğini belirten Güven, "Mesleğini gerçekten seven bir insanım. İnsanlara faydalı olmak, insanların derdini, sıkıntısını gidermek beni mutlu etmiştir. Yoğunluktan dolayı stres ve gerilimin olduğu anlar da oluyor. Emekli olana kadar devlette çalıştım. Günde 100-150 civarında hasta baktığımız oldu. Burada toprakla, ağaçla uğraşmak bedene yorgunluk yapıyor ama zihne yorgunluk ve stres yapmıyor. O yönden doktorluğun da çok güzel yönleri var, çiftçiliğin de güzel yönleri var." diye konuştu.