Doğum iznini uzatmak için son başvuru 15 Mayıs 2026! Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı: Kimler uzayan doğum izninden yararlanacak?
Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkaran düzenleme 1 Mayıs itibariyle hayata geçti. Annelerin hayatını kolaylaştıran yeni doğum izni kararından sonra, 'Yeni düzenlemeden hangi çalışanlar yararlanacak?, Kimler uzayan doğum izninden yararlanacak?, 16 haftalık doğum izni süresini bitirmiş olanlar yeni haktan yararlanacak mı?, Önceden kullanılan izinler 8 haftadan düşülecek mi?' gibi sorular sıkça uzmanlara sorulmaya başlandı. İşte doğum iznine dair merak edilen tüm soruların net cevapları...
Doğum izninde gerçekleştirilen düzenleme ile yeni sorular ortaya çıktı. Hürriyet yazarı Noyan Doğan '9 soruda yeni doğum izninde merak edilenler' başlığıyla yazdığı yazıda anne ve babaların merak ettiği sorulara cevap verdi. Doğum izninden faydalanacakları da uyaran Doğan, 15 Mayıs tarihini hatırlattı.
İşte Noyan Doğan'ın sorulara cevap veren yazısı...
Yeni düzenleme ile doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkartıldı ve uygulama 1 Mayıs itibariyle başladı. O tarihten bu yana da ek doğum izninde, analık ödeneğinde yeni düzenlemeler yapıldı. Okuyuculardan bu konuda çokça soru alıyorum. Doğum izin süresi dolanlar yeni haktan yararlanıp yararlanamayacağını, analık ödeneğinin değişip değişmediğini, başvurular için belirli süre olup olmadığını merak ediyor. Hemen belirteyim yeni doğum izninden yararlanmak için son başvuru tarihi 15 Mayıs. İşte, yeni doğum izninde tüm merak edilenler...
DOĞUM İZNİNDE NELER DEĞİŞTİ?Doğum izni; doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıldı. Kadın çalışanın, sağlık durumunu doktor raporuyla onaylatması halinde doğumdan önceki 3 haftalık çalışma süresi de yeni düzenleme ile 2 haftaya indirildi. Böylece 24 haftalık doğum izninin 22 haftası doğumdan sonra kullanılabilecek. Çoğul gebelik yapanların toplam izin süresi 26 haftaya çıktı. Ölü doğum yapanlar da bu haktan yararlanabilecek.
YENİ DÜZENLEMEDEN HANGİ ÇALIŞANLAR YARARLANACAK?Devlet memurları, işçi statüsünde çalışan (4/A), Türk Silahlı Kuvvetleri kapsamındakiler de dahil kadın çalışanların doğum izinleri artırıldı.
KİMLER UZAYAN DOĞUM İZNİNDEN YARARLANACAK?16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapanlar düzenlemeden yararlanabilecek.
SON BAŞVURU TARİHİ 15 MAYIS16 HAFTALIK DOĞUM İZNİ SÜRESİNİ BİTİRMİŞ OLANLAR YENİ HAKTAN YARARLANACAK MI?Yeni düzenleme çıkmadan önce doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık izin hakkı bulunuyordu. Doğum iznini tamamlamış (16 haftalık süre) ancak 24 haftalık süreyi doldurmamış olanlar 8 haftalık ilave izinden yararlanabilecek. Ancak bu haktan yararlanmak isteyenlerin 15 Mayıs Cuma gününe kadar başvurmaları gerekiyor. Çalışan anneler ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin dilekçeyi işyerlerine verebilecek. Bu konuda memurlar için son başvuru tarihi 15 Mayıs, sözleşmeli personel için 22 Mayıs. Süt izni, ücretsiz izin ve yarım zamanlı çalışan personel de bu haktan yararlanabilecek.
ÖNCEDEN KULLANILAN İZİNLER 8 HAFTADAN DÜŞÜLECEK Mİ?8 haftalık izin süresi başvurunun ardından kesintisiz olarak kullandırılacak ve daha önceden kullanılan izinler 8 haftalık ek süreden düşülmeyecek.BABALIK İZİNLERİNDE NELER DEĞİŞTİ?Babalık izninde memurlarla işçi statüsünde çalışanlar arasındaki eşitsizlik giderildi ve işçi statüsünde çalışanlar için babalık izni 10 güne çıktı.
ANALIK ÖDENEĞİ ARTTIKoruyucu ailelere yönelik yeni haklar neler?Düzenleme ile ilk kez koruyucu aile olanlara da izin imkanı tanındı. Çalışanları koruyucu aile olmaya teşvik etmek, koruyucu aile sayısını artırmak, çocukların aile yanında bakımını sağlamak için koruyucu aile olan devlet memuru, işçi, Silahlı Kuvvetler mensuplarına 10 gün izin hakkı getirildi.
Doğumda ödenen iş göremezlik ödeneği (analık ödeneği) ne kadar oldu?Doğum yapan çalışanlara SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği ödeniyor. Bunun için de çalışan kadının doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün sigorta primi ödemiş olması gerekiyor. Ödenek tutarı ise çalışanın son 12 aylık dönemdeki ortalama prime esas kazancı üzerinden hesaplanıyor. 2026 yılı için geçici iş göremezlik ödeneği için ödenecek tutar günlük 734 TL. Yeni doğum iznine göre annelere 123 bin 312 lira iş göremezlik ödeneği ödenecek.
Raporu devam eden veya doğum yapıp raporu sonlananlar için analık ödeneği uygulaması nasıl olacak?1 Mayıs 2026 tarihi itibariyle raporu devam edenler için başvuruya gerek olmadan 8 haftalık ödeme süresi otomatik uzatılacak. 16 Ekim 2025 tarihi itibariyle doğum yapan ve raporu 1 Mayıs 2026 tarihinden önce sonlanan anneler işverenlerine başvuracak ve SGK’ya yapılacak bildirime göre 8 haftalık ek ödeme yapılacak.