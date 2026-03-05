Doğum izni uzatıldı mı? Bakan Göktaş'tan anne ve baba adaylarına müjdeli haber! Doğum izni kaç hafta uzatılacak?

3

'ÖNÜMÜZDE YENİ BİR DÖNEM VAR’



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “İş dünyasından spora, sanattan siyasete uzanan bu buluşma, Türkiye'nin beşeri gücünü açıkça ortaya koymaktadır. Bugün kadınların elde ettiği başarıları konuşurken, aslında Türkiye'nin geleceğini konuşuyoruz. Bir ülkenin rekabet gücü, yetişmiş insan kaynağını ne kadar etkin kullandığıyla belirlenir. Gelişimi ise kadınların bilgiye, fırsata, temsile ve üretim alanlarına ne ölçüde erişebildiğiyle şekillenir.