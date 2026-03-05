Doğum izni uzatıldı mı? Bakan Göktaş'tan anne ve baba adaylarına müjdeli haber! Doğum izni kaç hafta uzatılacak?

GAZETE VATAN ANA SAYFA
05.03.2026 - 14:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Doğum izni uzatıldı mı? ve doğum izini uzatılacak mı? sorularına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş cevap verdi. AK Parti grubu tarafından dün Meclis Başkanlığına sunulan kanun teklifiyle anne ve baba adaylarını ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. İşte Bakan Göktaş'ın doğum iznine dair açıklamasının detayları...

Doğum izninin uzatılacağı müjdesini veren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi' programında konuştu. Doğum izni hakkında yapılacak yeni düzenlemeye değinen Bakan Göktaş “AK Parti grubumuz tarafından bugün Meclis Başkanlığına sunulan kanun teklifiyle kadınlar için ücretli doğum iznini uzatıyoruz' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Turkuvaz Medya tarafından 7’ncisi düzenlenen ‘Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi’ne katıldı. Programa Özdemir’in yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Kadın Girişimci İşverenler Sendikası Başkanı Esra Oksay, ralli pilotu Nazan Zorlu, oyuncu Sermin Hürmeriç, milli sporcu Selin Hürmeriç, Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz ile medya sektöründen temsilciler ve davetliler katıldı.

'ÖNÜMÜZDE YENİ BİR DÖNEM VAR’

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “İş dünyasından spora, sanattan siyasete uzanan bu buluşma, Türkiye'nin beşeri gücünü açıkça ortaya koymaktadır. Bugün kadınların elde ettiği başarıları konuşurken, aslında Türkiye'nin geleceğini konuşuyoruz. Bir ülkenin rekabet gücü, yetişmiş insan kaynağını ne kadar etkin kullandığıyla belirlenir. Gelişimi ise kadınların bilgiye, fırsata, temsile ve üretim alanlarına ne ölçüde erişebildiğiyle şekillenir.

Önümüzde yeni bir dönem var. Bu dönem; teknolojinin hızlandığı, üretim modellerinin değiştiği, mesleklerin yeniden şekillendiği, sosyal yapının yeni ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenen bir dönemdir. Bu anlamda esas mesele, kadınların bilimin, ekonominin, diplomasinin, girişimciliğin, kültürün ve kamusal karar süreçlerinin merkezinde daha güçlü biçimde yer almalarıdır" dedi.

DOĞUM İZNİ KAÇ HAFTA UZAYACAK?

İş ve aile hayatı arasındaki uyumu kuvvetlendiren modelleri de kalıcı hale getirdiklerini belirten Bakan Göktaş, “Kadınların istihdama katılımını desteklerken, iş ve aile hayatı arasındaki uyumu kuvvetlendiren modelleri de kalıcı hale getiriyoruz. Bu kapsamda önemli bir düzenlemeyi daha hayata geçiriyoruz.

AK Parti grubumuz tarafından bugün Meclis Başkanlığına sunulan kanun teklifiyle kadınlar için ücretli doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya babalar için ise babalık iznini 5 günden 10 güne çıkarıyoruz.

Biz, kadınların potansiyelini kalıcı mekanizmalarla, yaygın fırsatlarla ve güçlü kurumsal yapılarla büyütmeyi hedefliyoruz. Amacımız, bu salondaki başarı hikayelerini bütün Türkiye'de yaygınlaştırmak. Bunu mümkün kılan zemini sağlamlaştırmaktır. Bir ülkede kadınları başarılı kılacak imkanlar büyüdükçe, üretim ivme kazanır. Toplumda refah artar, aile yapısı kökleşir, gelecek daha güçlü biçimde inşa edilir" dedi.