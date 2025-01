Dizide gördüler, soluğu kursta aldılar! Kayseri'de vatandaşlardan yoğun ilgi

Kabre götürülür, kabir de neler okunur? Kabir de neler yapılır bu işlemlerin hepsini tek tek görüyoruz. Hepsini detaylı bir şekilde görüyoruz. Bence bütün halkımızın da bunu bilmesi gerekiyor. Yakınlarımızdan birileri vefat edebiliyor. Bizde bilinçli olarak bu işlemleri yapabilmek için bu konuyla alakalı her şeyi bilmemiz gerekiyor. Herkesi bu kursa davet ediyorum. Herkesin bu işlemleri güzel bir şekilde öğrenmesi için bu kursa gelmeleri gerekiyor. Her daim orada yatan biz olabiliriz edasıyla hareket etmeliyiz. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de ‘her nefis ölümü tadacaktır diyor. Her daim o teneşir taşına olsun, musalla taşına olsun bize konulabiliriz. Her daim nazik ve düzenli bir şekilde bu işlemleri yapmak için öğrenmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.