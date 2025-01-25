Dizide gördüler, soluğu kursta aldılar! Kayseri'de vatandaşlardan yoğun ilgi

Kurslar hakkında bilgiler veren Kocasinan Ertuğrul Gazi Halk Eğitim Merkezi’nde cenaze hizmetleri kursu veren Samet Suvay; kursa ilginin yoğun olduğunu söyledi. Cenazeye her daim nazik ve düzenli bir şekilde işlem yapılması gerektiğini ifade eden Suvay; “Detaylı bir şekilde kursumuzu işliyoruz. Cenaze hizmetleri dendiğinde insanların sadece yıkamak ve kefenlemek olarak algılamamasını istiyorum. Cenazenin ölmeden önce, ölme anında ve öldükten sonra neler yapılması gerektiğini, vefat ettikten sonra vücudunda olsun, eşyalarının çıkartılmasıyla ilgili olsun neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Sonrasında yıkama işlemine geçiyoruz. Yıkama işleminden sonra kefenleme işlemi oluyor. Kefenlemenin ardından kişi mezara nasıl götürülür? Cenaze yıkama esnasında neler okunur? Neler yapılır? Bunların hepsini görüyoruz