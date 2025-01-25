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Dizide gördüler, soluğu kursta aldılar! Kayseri'de vatandaşlardan yoğun ilgi

Kayseri’de gassallık mesleğine ilgi duyan vatandaşlar Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen kurslarda eğitim görüyor. Diziden etkilenen vatandaşlar yakınlarının cenazesini yıkamak ve kefenlemek için kurslara yoğun ilgi gösteriyor.

İHA
• 25 Ocak 2025 - 07:35 • Son Güncelleme:
İHA
• 25 Ocak 2025 - 07:35 • Son Güncelleme:
1Dizide gördüler, soluğu kursta aldılar Kayseride vatandaşlardan yoğun ilgi

Kayseri’de Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen gassallık kurslarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Son dönemde adından çokça söz ettiren ‘Gassal’ dizisinden etkilenen birçok vatandaş kurslara gelerek, mesleği öğrenmeye çalışıyor. Kursiyerlerin en büyük isteklerinden birisi de vefat eden yakınlarının cenazesini yıkayıp, kefenlemeyi kendilerinin yapması.

2Dizide gördüler, soluğu kursta aldılar Kayseride vatandaşlardan yoğun ilgi

Kurslar hakkında bilgiler veren Kocasinan Ertuğrul Gazi Halk Eğitim Merkezi’nde cenaze hizmetleri kursu veren Samet Suvay; kursa ilginin yoğun olduğunu söyledi. Cenazeye her daim nazik ve düzenli bir şekilde işlem yapılması gerektiğini ifade eden Suvay; “Detaylı bir şekilde kursumuzu işliyoruz. Cenaze hizmetleri dendiğinde insanların sadece yıkamak ve kefenlemek olarak algılamamasını istiyorum. Cenazenin ölmeden önce, ölme anında ve öldükten sonra neler yapılması gerektiğini, vefat ettikten sonra vücudunda olsun, eşyalarının çıkartılmasıyla ilgili olsun neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Sonrasında yıkama işlemine geçiyoruz. Yıkama işleminden sonra kefenleme işlemi oluyor. Kefenlemenin ardından kişi mezara nasıl götürülür? Cenaze yıkama esnasında neler okunur? Neler yapılır? Bunların hepsini görüyoruz

3Dizide gördüler, soluğu kursta aldılar Kayseride vatandaşlardan yoğun ilgi

Kabre götürülür, kabir de neler okunur? Kabir de neler yapılır bu işlemlerin hepsini tek tek görüyoruz. Hepsini detaylı bir şekilde görüyoruz. Bence bütün halkımızın da bunu bilmesi gerekiyor. Yakınlarımızdan birileri vefat edebiliyor. Bizde bilinçli olarak bu işlemleri yapabilmek için bu konuyla alakalı her şeyi bilmemiz gerekiyor. Herkesi bu kursa davet ediyorum. Herkesin bu işlemleri güzel bir şekilde öğrenmesi için bu kursa gelmeleri gerekiyor. Her daim orada yatan biz olabiliriz edasıyla hareket etmeliyiz. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de ‘her nefis ölümü tadacaktır diyor. Her daim o teneşir taşına olsun, musalla taşına olsun bize konulabiliriz. Her daim nazik ve düzenli bir şekilde bu işlemleri yapmak için öğrenmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

4Dizide gördüler, soluğu kursta aldılar Kayseride vatandaşlardan yoğun ilgi

Gassalllık mesleğinin kendisini çok etkilediğini belirten Kursiyer Enes Kaptan; "Gassal’ dizisini izledim, etkilendik. Çünkü hayatın bu kadar içinden olup, bu kadar da insanlara uzak olan başka bir meslek grubu sanırım yoktur. Ölümden de ölüm sonrasından da korkuyoruz. Bu dizi bizde bir merak uyandırdı. Bu merakımızı gidermek için Kocasinan Belediye’mizin açmış olduğu kursa kayıt yaptırdık. Hocamız sağ olsun bize burada gereken her şeyi anlattı.

5Dizide gördüler, soluğu kursta aldılar Kayseride vatandaşlardan yoğun ilgi

Buradan çıktığımızda bu mesleği yapabilecek seviyeye ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu mesleği de yapmak isterim. Meslek beni etkiledi. Bir gün biz de öleceğiz ve bizi de birileri yıkayacak. İnşallah bizi de Allah korkusu olan güzel bir insan yıkar” ifadelerini kullandı.