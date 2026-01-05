Dizide gördü, hayatını değiştirdi! İşten çıkıp hemen oraya koşuyor
Bilecik’te yaşayan 48 yaşındaki Şefika Turgut, izlediği bir Osmanlı dizisinden etkilenerek hayatında yeni bir sayfa açtı. İşten ve ev işlerinden artan vaktinde okçuluk kursuna giden Turgut; bağlama ve folklordan sonra şimdi de hedefe ok atıyor.
Turgut, 48 yaşında izlediği bir Osmanlı dizinden etkilenerek, bu kursa kayıt olduğunu anlatarak, "Bir diziden etkilendim ve kadınlar neden bu işi yapamasınlar dedim. Araştırdım, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün böyle bir ders verdiğini öğrendim. Çok sevindim ve kursa katıldım. Amacım yarışmalara katılmak" dedi.
Şefika Turgut, okçuluğunun yanında folklor ve bağlama kurslarına da gittiğini anlatarak, "Gençliğimde, çocukluğumda yaşayamadıklarımı bu yaşta yapmaya çalışıyorum. Önyargıları kırmak istiyorum; yani kadının ve yaşın öğrenmede bir sınırı olmadığını düşünüyorum. Katıldığım kurslardan çok keyif alıyorum, keyifle katılıyorum, keyifle yapıyorum.
Bundan sonraki hedefim ney kursuna gitmek, neyi de öğrenmek. Yani halk arasında ön yargıyı kırmak istiyorum. Yaşın ve kadının yapamayacağı, bilemeyeceği bir iş olmadığına inanıyorum. Herkese tavsiye ederim. Çocukluğumuzda, gençliğimizde yapamadıklarımızı bu yaşta yapmaya uğraşıyorum. Çok keyif alıyorum, çok severek geliyorum kurslarıma" dedi.