Diyarbakırlı genç dronuyla köylülerin yardımına koşuyor! İnşaatlarda çalışarak satın aldı şimdi herkes duacısı

4

Yılmaz, AA muhabirine, mahallesindeki manzara, doğa ve sosyal yaşamı telefonu ve fotoğraf makinesiyle çekip sosyal medyada paylaştığını söyledi.Küçüklüğünden itibaren teknolojiye merakı olduğunu anlatan Yılmaz, dron ile çektiği görsellerin de sosyal medyada ilgi gördüğünü belirtti.Yılmaz, "Dron ile köyde videolar çekiyordum. Mahalledekiler ilk başlarda şaşırıyorlardı sıcak yaklaşmıyorlardı. Zamanla güzel içerikler çekince onların da dikkatini çekmeye başladım. Dayımın kayıp olan hayvanlarını da dron ile buldum. Dağlık alanlarda insanların ve arabaların giremeyeceği yerler var. Kaybolan hayvanları dronum ile buldum." dedi.