Diyarbakırlı Dağcı'dan unutulmaz tırmanış: Süphan'ın zirvesini gördü

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Tırmanış sonrası açıklamalarda bulunan Aktürk, "Uzun süredir bu tırmanış için hazırlanıyordum. Solo tırmanışlar hem fiziksel hem de mental olarak büyük bir disiplin gerektiriyor. Süphan Dağı'nın zirvesine ulaşmak benim için önemli bir hedefti. Zirveye çıktığım anda tüm yorgunluğumu unuttum" dedi.Diyarbakırlı dağcı, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin farklı yüksek irtifa rotalarında yeni solo tırmanışlar gerçekleştirmeyi hedeflediğini belirtti.