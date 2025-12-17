Diyarbakır'ın en meşhur pazarı: Uygun fiyata her ürün var!

1

Yaz mevsiminde hasat edilen ürünler, doğal yöntemlerle kurutularak pazarda üreticiler tarafından tüketicilere sunuluyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerinden turistik amaçlı ilçeyi ziyaret eden vatandaşların uğrak yeri olan pazar, kış mevsiminde yoğun bir ilgi görüyor.