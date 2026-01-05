Diyarbakır'ın dünyaca ünlü 5 noktası! Her seyahat kitabında var
Diyarbakır'a gelen turistlerin görmeden gitmediği yerler belirlendi. UNESCO Dünya Mirası listesinde de kendine yer bulan bu 5 nokta her seyahat kitabında yer alıyor.
mücadelegazetesi'nde yer alan habere göre 33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, tarih boyunca stratejik konumu sayesinde Mezopotamya’nın en önemli kentlerinden biri oldu. Ticaret yollarının kesişim noktasında yer alan şehir, kültürel etkileşimin merkezi olurken, surları ve bahçeleriyle de dünya mirasına adını yazdırdı.
DİYARBAKIR’DA UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NDEKİ ESERLER
Diyarbakır Surları
Çin Seddi’nden sonra dünyanın en uzun ve sağlam surları olarak kabul ediliyor. 5 bin 700 metre uzunluğunda ve 12 metre yüksekliğinde. Roma İmparatoru II. Constantius döneminde (349) onarılarak güçlendirildi. Üzerindeki kitabeler ve kabartmalarla adeta bir açık hava müzesi. 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alındı.
Hevsel Bahçeleri
Diyarbakır’ın Sur ilçesi sınırlarında yer alıyor. 700 hektarlık alanıyla binlerce yıldır özgün işlevini koruyor. Güneydoğu Anadolu’nun en büyük kuş cenneti. Tarımsal üretimle kültürel yaşamı birleştiren eşsiz bir habitat. 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girdi.
UNESCO GEÇİCİ LİSTESİNDEKİ ESERLER
Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı (Çınar ilçesi), Malabadi Köprüsü (Silvan ilçesi)
Bu yapılar, geçici listede yer almakla birlikte ilerleyen süreçte kalıcı listeye dahil edilme potansiyeline sahip.
Diyarbakır, surlarıyla geçmişi, bahçeleriyle doğayı ve kültürü bir araya getirerek UNESCO’nun koruması altındaki miraslarıyla dünya tarihine ışık tutuyor.