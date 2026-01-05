Diyarbakır'ın dünyaca ünlü 5 noktası! Her seyahat kitabında var

2





DİYARBAKIR’DA UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NDEKİ ESERLER



Diyarbakır Surları



Çin Seddi’nden sonra dünyanın en uzun ve sağlam surları olarak kabul ediliyor. 5 bin 700 metre uzunluğunda ve 12 metre yüksekliğinde. Roma İmparatoru II. Constantius döneminde (349) onarılarak güçlendirildi. Üzerindeki kitabeler ve kabartmalarla adeta bir açık hava müzesi. 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alındı.