Diyarbakır'ın 'Buzcu Baba'sı hem hayır işliyor hem de para kazanıyor! Tarlalarda çalışan işçilerin imdadına yetişiyor

8

Akdemir, şöyle konuştu:"Şimdi beni her gören araç ya da atla geçtiğimde 'Buzcu Baba geliyor.' diyorlar. Lakabım 'Buzcu Baba' oldu. Siparişleri yerine ulaştırıyoruz. Beni arıyorlar, 'Buzcu Baba imdat, yetiş, sıcak, bize buz yetiştir.' diyorlar. Biz de motosiklet ve kamyonetle buz siparişlerini götürüyoruz.