Diyarbakır'da festival coşkusu! Binlerce kişi akın etti, oteller doldu taştı

2

Kültür ve Turizm İl Müdürü İrfan Tekin, "6 günde gerçekleştirmiş olduğumuz tiyatro, konserler, söyleşiler, etkinliklerle beraber toplamda 120 bin civarında bir kitleye ulaşmış olduk. Kültür Yolu Festivali şehre sadece sanat, kültür getirmiyor. Bununla beraber şehre maddi anlamda da katkısı oluyor. Şehri canlı şehir konumuna getiriyor. Canlı şehir konumuna getirdiği zaman da işte buradaki otellerin doluluk oranı arttı. Ticaret anlamında esnaflarımız faydalandı. Gelen yüz binlerce kişiyle ticaret satışları da arttı. Bu anlamda festival şehre sadece bir kültür sanat etkinliği değil, ekonomisine de katkı sağlayarak devam ediyor. Diyarbakır bildiğimiz gibi köklü bir geçmişe sahip, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir. Bir tarafta tiyatrolar, bir tarafta konserler, bir tarafta söyleşiler, resim sergileri, fotoğraf sergileri derken Diyarbakır'ın geneline yayılmış durumdayız. Her kesime hitap edecek şekilde etkinliklerimiz var. Çocuk etkinliklerimiz ayrı, büyük etkinliklerimiz ayrı. Herkes bu şekilde bu etkinliklerden faydalanıyor. Bizim de buradaki asıl gayemiz, Diyarbakır'ı kültür ve sanat etkinlikleriyle tanınır bir şehir haline getirmek. Kültür Yolu Festivali de bu anlamda bu olguyu desteklemiş oluyor" dedi.