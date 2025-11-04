Diyarbakır'da eczanelere operasyon! Pahalı ilaçların yazıldığı reçeteleri topluyorlardı

4

‘SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM’



F.E. savcılık ifadesinde, eyleminin suç olduğunu bilmediğini ifade ederek, “Belirtilen tarihte E. eczanesinde çırak olarak çalışıyor, temizlik işlerini ve ilaçları ulaştırma işlerini yapıyordum. Daha önce de 10 yıl kadar aynı isimdeki Hastanenin yakınındaki bir A. eczanesinde çalışmıştım. Ben telefon açıp ilaç isteyenlere ilaçları oradan depodan alıp Gazi Yaşargil Araştırma Hastanesine götürüyor, orada isteyen hastalara veriyordum. Ara sıra eczanede hasta olup reçete karşılığı ilaçlarını isteyenlere de ilaç getiriyordum; bu ilaçlar reçeteli oluyor ancak kimseden para almıyordum. Sadece muayene ücretli çıkarsa onu kendileri ödüyordu. Zaten hastalar çoğu yaşlı ve hasta oldukları için ben gidemeyecek olanlara ilaçlarını getirip yardımcı oluyordum. Görüntüde ilaçların kupürünü yırtma sebebim ise atılan boş ilaç kutuları başka bir ülkede tekrar kullanıldığı tespit edildiği içindir. O zamanlar eczacımız bize yırtıp atmamızı söylemişti, ben de tekrar kullanılmasın diye yırtıp atıyordum. Benim eczacılık ile ilgili bir bilgim yoktur, eczane adına ben yönlendirme yapmıyordum. Sadece bildiğim birkaç ilaçla ilgili nasıl kullanılacağını söylemiş olabilirim. Ben bu konunun suç olduğunu bilmiyordum, amacım ekmek parası kazanmak ve hastalara yardımcı olmaktı” dedi.