Diyarbakır'da devreye girdi! 400 bin dekarda başlatıldı: Yüzde 52 üretim burada yapılıyor

Alan, pamuğun Bismil için stratejik bir değer olduğunu belirterek, "İlimiz tarımı için pamuk stratejik bir değerdir. İlimizdeki toplam pamuk varlığının yarısından fazlasını tek başına karşılayan Bismil ilçemiz, bu anlamda 'beyaz altın'ın başkentidir. 2025 sezonunda 400 bin 648 dekar alanda pamuk ekimi yapılmış olup, dekara 500 kilograma varan verim beklentimiz, çiftçilerimizin emeği ve modern tarım uygulamalarının bir sonucudur. Devletimiz, bu stratejik ürünün ve kıymetli çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz 2024 sezonunda ilçemizdeki çiftçilerimize yağlı tohumlu bitkiler (pamuk) fark ödemesi ve mazot-gübre desteği olmak üzere toplam 595 milyon 485 bin TL'yi aşkın destekleme ödemesi yapıldı. Bu desteklerimiz, üretimin sürekliliği ve çiftçimizin refahı için artarak devam edecektir" diye konuştu.