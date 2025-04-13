Diyarbakır'da binlerce antika eser ile zaman yolculuğuna çıkaran kafe!
Diyarbakır'da bir işletmeci 3 bin adetten fazla tarihi ürünleri açtığı kafesinde sergiliyor. Diyarbakır halkı için güzel bir yer olup bunu başardıklarına inandığını ifade eden Çelik, "Türkiye'nin her tarafından ürünleri topladım. Öncelikle evde muhafaza ettiklerimi. Önce kendi evimizde biriktirdik. Sonra dedik ki halk ile buluşturalım ve buluşturduk" dedi.
İHA
• 13 Nisan 2025 - 09:41 • Son Güncelleme:
İHA
• 13 Nisan 2025 - 09:41 • Son Güncelleme: