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Diyarbakır'da binlerce antika eser ile zaman yolculuğuna çıkaran kafe!

Diyarbakır'da bir işletmeci 3 bin adetten fazla tarihi ürünleri açtığı kafesinde sergiliyor. Diyarbakır halkı için güzel bir yer olup bunu başardıklarına inandığını ifade eden Çelik, "Türkiye'nin her tarafından ürünleri topladım. Öncelikle evde muhafaza ettiklerimi. Önce kendi evimizde biriktirdik. Sonra dedik ki halk ile buluşturalım ve buluşturduk" dedi.

İHA
• 13 Nisan 2025 - 09:41 • Son Güncelleme:
İHA
• 13 Nisan 2025 - 09:41 • Son Güncelleme:
1Diyarbakırda binlerce antika eser ile zaman yolculuğuna çıkaran kafe

Batman'dan Diyarbakır'a gelen Sedat Çelik, tarihi eserlere olan merakını vatandaşlarla paylaşmak için Sur ilçesinde açmış olduğu bir kafede sergiliyor.

2Diyarbakırda binlerce antika eser ile zaman yolculuğuna çıkaran kafe

Eski plak, kaset, teyp, televizyon, perde, dikiş makinesi, duvar saatlerinden oluşan yaklaşık 3 bin adet tarihi eseri kafesinde ücretsiz bir şekilde vatandaşlara ve müşterilerine sunuyor.

3Diyarbakırda binlerce antika eser ile zaman yolculuğuna çıkaran kafe

Adeta kafe içerisinde nostalji bir hava oluşturan Çelik, antikasever vatandaş olarak Diyarbakırlı vatandaşların da yerinde görüp, hissetsin diye bu işletmeyi açtığını söyledi.

4Diyarbakırda binlerce antika eser ile zaman yolculuğuna çıkaran kafe

Diyarbakır halkı için güzel bir yer olup bunu başardıklarına inandığını ifade eden Çelik, "Türkiye'nin her tarafından ürünleri topladım.

5Diyarbakırda binlerce antika eser ile zaman yolculuğuna çıkaran kafe

Öncelikle evde muhafaza ettiklerimi. Önce kendi evimizde biriktirdik. Sonra dedik ki halk ile buluşturalım ve buluşturduk" dedi.

6Diyarbakırda binlerce antika eser ile zaman yolculuğuna çıkaran kafe

Müşterilerden Cuma Cihan ise Kahramanmaraş Elbistan'dan geldiklerini söyleyerek, "Öncelikle Diyarbakır'ı gerçekten çok beğendik.

7Diyarbakırda binlerce antika eser ile zaman yolculuğuna çıkaran kafe

Kafe olarak çok nostaljik bir ortam var. Huzur veren bir ortam var. Kafede teknolojik aletler yok genelde nostaljik aletler var. Bu da zaten bizim hoşumuza gitti" diye konuştu.