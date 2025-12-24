Diyarbakır'da ayak üstü tüketiliyor: Ustası sadece 1 ilçede! Turistler sırrını araştırıyor
24.12.2025 - 11:52Güncellenme Tarihi:
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Hacıbaba Pastaneleri şubesinde, günlük ortalama 60 tepsi Lübnan künefesi satılıyor. Yerli ve yabancı turistler bu eşsiz lezzeti farklı bularak yoğun talep gösteriyor.
Diyarbakır'da turistler özellikle elde yemesi kolay olduğu için Lübnan künefesine yoğun ilgi gösteriyor.
Ustalar özellikle Sur ilçesinde bu tatlının çok tüketildiğini belirterek günlük 70 tepsiye kadar sattıklarını kaydetti.
Hacıbaba Pastaneleri Sur şubesinde künefe ustası olan Samet Akçakaya, hafta içi 50 tepsi, hafta sonu ise 70 tepsi civarı tatlı sattıklarını söyledi.
Akçakaya, "Porsiyonu şu an 100 lira, içeride oturmak isterseniz 105 lira. İçerisinde tel kadayıf var, en altına da baklava yağı sürüyoruz, üstüne de Hatay'dan kuşbaşı peynir koyuyoruz.
"Burada da pişirip satıyoruz. Özellikle turistlerin ilgi odağı oluyor. Görenler gelip alıyor, ayaküstü yiyor. Normal halka tatlı yer gibi tüketiyorlar" dedi.