GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDiyarbakır'da ayak üstü tüketiliyor: Ustası sadece 1 ilçede! Turistler sırrını araştırıyor
HaberlerGündem Haberleri Diyarbakır'da ayak üstü tüketiliyor: Ustası sadece 1 ilçede! Turistler sırrını araştırıyor

Diyarbakır'da ayak üstü tüketiliyor: Ustası sadece 1 ilçede! Turistler sırrını araştırıyor

24.12.2025 - 11:52Güncellenme Tarihi:

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Hacıbaba Pastaneleri şubesinde, günlük ortalama 60 tepsi Lübnan künefesi satılıyor. Yerli ve yabancı turistler bu eşsiz lezzeti farklı bularak yoğun talep gösteriyor.

1Diyarbakır'da ayak üstü tüketiliyor: Ustası sadece 1 ilçede! Turistler sırrını araştırıyor

Diyarbakır'da turistler özellikle elde yemesi kolay olduğu için Lübnan künefesine yoğun ilgi gösteriyor.

2Diyarbakır'da ayak üstü tüketiliyor: Ustası sadece 1 ilçede! Turistler sırrını araştırıyor

Ustalar özellikle Sur ilçesinde bu tatlının çok tüketildiğini belirterek günlük 70 tepsiye kadar sattıklarını kaydetti.

3Diyarbakır'da ayak üstü tüketiliyor: Ustası sadece 1 ilçede! Turistler sırrını araştırıyor

Hacıbaba Pastaneleri Sur şubesinde künefe ustası olan Samet Akçakaya, hafta içi 50 tepsi, hafta sonu ise 70 tepsi civarı tatlı sattıklarını söyledi.

4Diyarbakır'da ayak üstü tüketiliyor: Ustası sadece 1 ilçede! Turistler sırrını araştırıyor

Akçakaya, "Porsiyonu şu an 100 lira, içeride oturmak isterseniz 105 lira. İçerisinde tel kadayıf var, en altına da baklava yağı sürüyoruz, üstüne de Hatay'dan kuşbaşı peynir koyuyoruz.

5Diyarbakır'da ayak üstü tüketiliyor: Ustası sadece 1 ilçede! Turistler sırrını araştırıyor

"Burada da pişirip satıyoruz. Özellikle turistlerin ilgi odağı oluyor. Görenler gelip alıyor, ayaküstü yiyor. Normal halka tatlı yer gibi tüketiyorlar" dedi.