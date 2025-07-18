Diyarbakır'da 45 derece kavurucu sıcağa rağmen lezzetten vazgeçmiyorlar!

4

Ustalardan Musa Menteş, havaların çok sıcak olduğunu fakat alışkan olduklarını söyledi. Menteş, "Mecburen ekmek parası için çalışıyoruz. Bize göre çok sıcak değil, alışmışız zaten. Dışardan gelen misafirlerimize göre sıcak olabilir" dedi.