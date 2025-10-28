Diyarbakır Çermik'te mağaradaki sırlı ölümün perdesi aralanıyor! Öldürdükten 5 ay sonra yine harekete geçmiş: Çantasını hazırlayıp evden ayrıldı

7

Gülizar beni hep arıyordu, normal konuşuyorduk. Çocuğum olmadığı için evlenmek istiyordum, bana kız bulmaya çalışıyordu. Telefonda bana Gülizar'ın kaybolduğu haberini veren kişiler, ona ulaşamadıklarını bildirdikleri için arama gereği duymadım. En son benimle görüştü ama Gülizar'ın başına ne geldiğini bilmiyorum. Olay günü Ergani ilçesinde Gülizar tanımadığım bir numaradan beni aradı, 'Sana bir kız ayarladım, üç yoldan yukarıya doğru gel' dedi. Bahsettiği yere doğru gittim, 15-20 dakika bekledim. Kimse gelmeyince İzmir'e gitmek için Diyarbakır'a geldim. Sonrasında Gülizar ile herhangi bir irtibatım olmadı. Telefonumun kapanmasının nedeni, şarjının bitmesi olabilir. İzmir'e gittiğimde telefonumu şarja taktığımı hatırlamıyorum" dedi.



'KAYBOLDUĞU GÜN, ÇANTA HAZIRLAYIP EVDEN ÇIKTI'



Gülizar'ın eşi H.B. de ifadesinde, şüpheli Biroğlu'nun üvey ablasının oğlu olduğunu belirterek, eşinin kaybolduğu gün saat 09.00-10.00 arasında kendisini arayıp küfrettiğini, sonrasında ulaşamadığını söyledi. Şüphelinin eski eşi F. A. ise "Gülizar, Mehmet'in aracına binerdi ve hastaneye giderlerdi. Samimiydiler, gönül ilişkisi olup olmadığını bilmiyorum. Gülizar'ın kaybolduğu gün, Mehmet çanta hazırlayıp evden çıktı, birkaç gün sonra geri döndü" dedi.