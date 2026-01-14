Diyarbakır Bağlar'da üretime geçiyor: Günlük rekor kapasiteye sahip olacak

3





Günlük 100 bin ekmek üretilecek



4 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine kurulan halk ekmek fabrikası tamamlandığında, ilk etapta günlük 40 bin, ilerleyen süreçte ise 100 bin ekmek üretim kapasitesiyle Diyarbakır’ın önemli üretim tesislerinden biri haline gelecek. Tesiste üretilecek ekmekler, başta geliri temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyen vatandaşlar olmak üzere tüm Diyarbakır halkına uygun fiyatlarla sunulacak. Ekmekler, kentin dört bir yanında kurulacak halk ekmek büfeleri aracılığıyla satışa sunulacak.