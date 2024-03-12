Dışarıda iftar yapmanın maliyeti ne kadar? Boğaz manzaralı restoranda fix menü 4 bin TL
Ramazan ayının gelmesiyle birçok kişi dışarıda iftar yapmanın maliyetini merak etmeye başladı. Oteller, restoranlar ve lokantaların iftar mönülerine bakıldığında oldukça geniş bir fiyat makası olduğu görülüyor. Geçen yıla göre iftar mönüsü fiyatları yüzde 100 ila 150 arasında artmış durumda. En uygun iftar yemeğini 249 TL’ye veren lokanta da var, kişi başı 4 bin TL’yi aşan fiks mönüsü olan Boğaz manzaralı restoran da...
• 12 Mart 2024 - 08:43 • Son Güncelleme:
• 12 Mart 2024 - 08:43 • Son Güncelleme: