Dışarıda iftar yapmanın maliyeti ne kadar? Boğaz manzaralı restoranda fix menü 4 bin TL

Bunun en büyük nedeni olarak et fiyatlarına gelen zam gösteriliyor. Yine de İstanbul’da iftarın maliyetini şöyle bir araştırınca makasın oldukça açıldığını gördük. Lüks restoran ve otellere de sorduk, semt lokantalarına da. Örneğin, İstanbul Bakırköy’de bir restoran çorba, tavuk, salata ve içecekten oluşan mönüyü 249 TL’ye satarken, Boğaz’da 5 yıldızlı bir otelda iftar kişi başı 4 bin 100 TL’ye ulaşıyor.