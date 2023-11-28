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GündemDilan ve Engin Polat çifti soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi'ndeki fenomenlere yurtdışı çıkış yasağı talebi
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Dilan ve Engin Polat çifti soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi'ndeki fenomenlere yurtdışı çıkış yasağı talebi

Dilan Polat’ın 2019’da paylaştığı ve 'Şampiyonlar ligi' olarak adlandırdığı fotoğrafta yer alan fenomenlerin kimlikleri tespit edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında yurtdışına çıkış yasağı uygulanması talep edildi.

Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, (DHA)
• 28 Kasım 2023 - 16:54 • Son Güncelleme:
Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, (DHA)
• 28 Kasım 2023 - 16:54 • Son Güncelleme:
1Dilan ve Engin Polat çifti soruşturmasında Şampiyonlar ligindeki fenomenlere yurtdışı çıkış yasağı talebi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

2Dilan ve Engin Polat çifti soruşturmasında Şampiyonlar ligindeki fenomenlere yurtdışı çıkış yasağı talebi

Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti.

3Dilan ve Engin Polat çifti soruşturmasında Şampiyonlar ligindeki fenomenlere yurtdışı çıkış yasağı talebi

Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat’ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

4Dilan ve Engin Polat çifti soruşturmasında Şampiyonlar ligindeki fenomenlere yurtdışı çıkış yasağı talebi

Soruşturma kapsamında adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında mali müşavir Zümrüt Yerebakan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

5Dilan ve Engin Polat çifti soruşturmasında Şampiyonlar ligindeki fenomenlere yurtdışı çıkış yasağı talebi

Ahmet Gün’ün ofisinde çalışan muhasebeci Harun Abak da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında muhasebeci Gökay Bekar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

6Dilan ve Engin Polat çifti soruşturmasında Şampiyonlar ligindeki fenomenlere yurtdışı çıkış yasağı talebi

Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 16 olurken, 10 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

7ŞAMPİYONLAR LİGİ TESPİT EDİLDİ

'ŞAMPİYONLAR LİGİ' TESPİT EDİLDİ

Polat çifti soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat’ın 2019 yılında paylaştığı ve 'Şampiyonlar ligi' olarak nitelendirdiği fotoğraftaki fenomenler tespit edildi.

8Dilan ve Engin Polat çifti soruşturmasında Şampiyonlar ligindeki fenomenlere yurtdışı çıkış yasağı talebi

Fotoğrafta, Eylül Öztürk, eşi Kenan Özkan, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz-Merve Korkut çifti, Tolunay-İleyda Topal çifti, Ömer-Tuğba Bağ çiftleri bulunuyor.

9Dilan ve Engin Polat çifti soruşturmasında Şampiyonlar ligindeki fenomenlere yurtdışı çıkış yasağı talebi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında fotoğrafta tespiti yapılan fenomenler için yurtdışına çıkış yasağı talep edildi.