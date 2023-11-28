Dilan ve Engin Polat çifti soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi'ndeki fenomenlere yurtdışı çıkış yasağı talebi
Dilan Polat’ın 2019’da paylaştığı ve 'Şampiyonlar ligi' olarak adlandırdığı fotoğrafta yer alan fenomenlerin kimlikleri tespit edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında yurtdışına çıkış yasağı uygulanması talep edildi.
Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, (DHA)
• 28 Kasım 2023 - 16:54 • Son Güncelleme:
Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, (DHA)
• 28 Kasım 2023 - 16:54 • Son Güncelleme: