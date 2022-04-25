Dilan Çiçek Deniz'in Pamela Anderson pozları olay oldu!

"ESKİ DOĞAL HALİNİZ DAHA GÜZELDİ"

Bir takipçi ise Dilan Çiçek Deniz'in eski stilini daha çok beğendiğini ifade ederek "Sarı saç hiç iyi durmamış, eski doğal haliniz daha güzeldi." yorumunda bulundu.