• 25 Nisan 2022 - 12:37 • Son Güncelleme:
Dilan Çiçek Deniz'in Pamela Anderson pozları olay oldu!
En son Alev Alev dizisiyle ekranlarda yer alan ve daha önce Çukur, Yarım Kalan Aşklar gibi çeşitli yapımlarda rol almış olan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'den Pamela Anderson pozu geldi. Ünlü ismin mavi mini elbisesi ile paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı.
• 25 Nisan 2022 - 12:37 • Son Güncelleme:
1
Son dönemde rol aldığı yapımlar ve oyunculuğu dışında özel hayatıyla da konuşulan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz dönemde birliktelik yaşadığı Thor Saevarsson ile dünyaevine girmeye hazırlandığını açıklamıştı.
2
PAMELA ANDERSON POZU ÇOK KONUŞULDU!
27 yaşında olan ve ilk kez Pretty Little Liars dizisinden uyarlanarak Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisi ile tanınan Dilan Çiçek Deniz'in verdiği Pamela Anderson pozu olay oldu.
3
4
6