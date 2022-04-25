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MagazinDilan Çiçek Deniz'in Pamela Anderson pozları olay oldu!
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• 25 Nisan 2022 - 12:37 • Son Güncelleme:

Dilan Çiçek Deniz'in Pamela Anderson pozları olay oldu!

En son Alev Alev dizisiyle ekranlarda yer alan ve daha önce Çukur, Yarım Kalan Aşklar gibi çeşitli yapımlarda rol almış olan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'den Pamela Anderson pozu geldi. Ünlü ismin mavi mini elbisesi ile paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı.

• 25 Nisan 2022 - 12:37 • Son Güncelleme:
1Dilan Çiçek Denizin Pamela Anderson pozları olay oldu
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Son dönemde rol aldığı yapımlar ve oyunculuğu dışında özel hayatıyla da konuşulan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz dönemde birliktelik yaşadığı Thor Saevarsson ile dünyaevine girmeye hazırlandığını açıklamıştı.

2PAMELA ANDERSON POZU ÇOK KONUŞULDU

PAMELA ANDERSON POZU ÇOK KONUŞULDU!

27 yaşında olan ve ilk kez Pretty Little Liars dizisinden uyarlanarak Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisi ile tanınan Dilan Çiçek Deniz'in verdiği Pamela Anderson pozu olay oldu.

3SARIŞIN OLMAK HARİKA

"SARIŞIN OLMAK HARİKA"

Güzel oyuncunun paylaşımına "“It's great to be blonde. With low expectations it's very easy to surprise people - Pamela Anderson" yani "Sarışın olmak harika. Düşük beklentilerle insanları şaşırtmak çok kolay” sözünü not olarak düştüğü görüldü.

4BU KADAR GÜZEL OLMAN

"BU KADAR GÜZEL OLMAN"

Deniz'in paylaşımına takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni yağarken, bazı takipçiler "Aşk kadın" ," Bu kadar güzel olman" gibi yorumlarda bulundu.

5ESKİ DOĞAL HALİNİZ DAHA GÜZELDİ

"ESKİ DOĞAL HALİNİZ DAHA GÜZELDİ"

Bir takipçi ise Dilan Çiçek Deniz'in eski stilini daha çok beğendiğini ifade ederek "Sarı saç hiç iyi durmamış, eski doğal haliniz daha güzeldi." yorumunda bulundu.

6PAMELA ANDERSON İLE AYNI GİYİNDİ

PAMELA ANDERSON İLE AYNI GİYİNDİ!

Ünlü oyuncu paylaşımının sonuna ise Pamela Anderson'un aynı kombini yapmış olduğu bir fotoğrafını ekledi.

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