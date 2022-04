Dilan Çiçek Deniz'in Pamela Anderson pozları olay oldu!

"SARIŞIN OLMAK HARİKA"

Güzel oyuncunun paylaşımına "“It's great to be blonde. With low expectations it's very easy to surprise people - Pamela Anderson" yani "Sarışın olmak harika. Düşük beklentilerle insanları şaşırtmak çok kolay” sözünü not olarak düştüğü görüldü.