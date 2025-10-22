GAZETE VATAN ANA SAYFA
Dikeni yok, getirisi çok! Bu bitkiyi üretenin kazancı katlanacak!

22.10.2025 - 10:02

Kaynak : İHA

Bayburt’ta tarımda yeni bir dönem başlıyor. Dağlarda yetişen ancak şimdi dikensiz türüyle üretimi yaygınlaştırılacak olan kuşburnu, çiftçinin yüzünü güldürecek.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, aromatik dikensiz kuşburnu üretimine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, dikensiz kuşburnu üretiminin yaygınlaştırılması ve bu alanda yürütülecek projelerin planlaması ele alındı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Bayburt’un tarımsal üretim potansiyelinin geliştirilmesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve aromatik bitki çeşitliliğinin artırılmasına yönelik planlamalar görüşüldü.

Vali Eldivan, dikensiz kuşburnu üretiminin yaygınlaştırılmasının hem çiftçilerin gelir düzeyine katkı sağlayacağını hem de Bayburt’un tarımsal markalaşmasına önemli bir değer katacağını ifade ederek, Bayburt'un dağlarının kuşburnuyla dolu olduğunu belirtti.