Dikeni yok, getirisi çok! Bu bitkiyi üretenin kazancı katlanacak!

3

Vali Eldivan, dikensiz kuşburnu üretiminin yaygınlaştırılmasının hem çiftçilerin gelir düzeyine katkı sağlayacağını hem de Bayburt’un tarımsal markalaşmasına önemli bir değer katacağını ifade ederek, Bayburt'un dağlarının kuşburnuyla dolu olduğunu belirtti.