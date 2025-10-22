Dikeni yok, getirisi çok! Bu bitkiyi üretenin kazancı katlanacak!
22.10.2025 - 10:02Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Bayburt’ta tarımda yeni bir dönem başlıyor. Dağlarda yetişen ancak şimdi dikensiz türüyle üretimi yaygınlaştırılacak olan kuşburnu, çiftçinin yüzünü güldürecek.
1
2
Toplantıda, dikensiz kuşburnu üretiminin yaygınlaştırılması ve bu alanda yürütülecek projelerin planlaması ele alındı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Bayburt’un tarımsal üretim potansiyelinin geliştirilmesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve aromatik bitki çeşitliliğinin artırılmasına yönelik planlamalar görüşüldü.