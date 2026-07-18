DGS’ye girecekler dikkat: Bu saatten sonra kapılar açılmayacak! 2026 DGS saat kaçta?

2

DGS kaç dakika sürecek, saat kaçta bitecek?

DGS’de adaylara toplam 135 dakika, yani 2 saat 15 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 10.15’te başlayacak sınav, normal süreyi kullanan adaylar için 12.30’da sona erecek.

Ek süre kullanması uygun görülen adaylar ise 30 dakikaya kadar ilave süreden yararlanabilecek.

DGS’de kaç soru sorulacak?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümlerden oluşan toplam 100 soruluk bir yetenek testi uygulanacak.

Sayısal bölümde 50 soru

Sözel bölümde 50 soru

Toplam 100 soru

Sorular, adayların ezber bilgisinden çok sayısal ve sözel muhakeme becerilerini ölçmeye yönelik olacak. Kabaca hesapladığımızda adayların her soru için ortalama 1 dakika 21 saniyesi bulunuyor. Elbette her soruya eşit süre ayırmak pek gerçekçi değil; zor bir sorunun sınav süresini sessizce yutmasına izin vermemek gerekiyor.

Sınava giriş belgesi nereden alınacak?

Adaylar sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini gösteren 2026 DGS sınava giriş belgesini ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.

Belgeye T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle ulaşılabilecek. Adayların sınava giriş belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktısını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Belgenin cep telefonundaki görüntüsü sınava giriş için yeterli değil. “Nasıl olsa telefonda var” düşüncesini sınav sabahına bırakmamakta fayda var.