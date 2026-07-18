DGS’ye girecekler dikkat: Bu saatten sonra kapılar açılmayacak! 2026 DGS saat kaçta?
2026 DGS için beklenen gün geldi. Yarın sınava girecek 239 bin 681 adayın yalnızca sorulara değil, saate de dikkat etmesi gerekiyor. ÖSYM’nin yaptığı uyarıya göre belirlenen saatten sonra sınav binalarının kapıları açılmayacak. Peki DGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek ve saat kaçta bitecek?
Aylarca çalıştınız, denemeler çözdünüz, sınav giriş belgesini hazırladınız. Buraya kadar her şey yolunda. Ancak sınav binasının kapısına birkaç dakika geç ulaşmak bütün bu emeğin boşa gitmesine neden olabilir.
ÖSYM, 19 Temmuz Pazar günü yapılacak 2026 Dikey Geçiş Sınavı öncesinde adayları saat konusunda uyardı. DGS saat 10.15’te başlayacak ancak kapılar bundan 15 dakika önce kapanacak.
DGS saat kaçta başlayacak?
2026 DGS, 19 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Adayların sınav binasına son giriş saati ise 10.00 olacak.
ÖSYM’nin uyarısı oldukça net: Saat 10.00’dan sonra hiçbir aday sınav binasına alınmayacak.
Yani saat 10.01’de kapıda olmak, sınava yalnızca bir dakika geç kalmak anlamına gelmiyor. Doğrudan sınava girememek anlamına geliyor. Bu nedenle adayların ulaşımda yaşanabilecek gecikmeleri de hesaba katarak sınav binasında en az bir saat önceden bulunmasında fayda var.
DGS kaç dakika sürecek, saat kaçta bitecek?
DGS’de adaylara toplam 135 dakika, yani 2 saat 15 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 10.15’te başlayacak sınav, normal süreyi kullanan adaylar için 12.30’da sona erecek.
Ek süre kullanması uygun görülen adaylar ise 30 dakikaya kadar ilave süreden yararlanabilecek.
DGS’de kaç soru sorulacak?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümlerden oluşan toplam 100 soruluk bir yetenek testi uygulanacak.
- Sayısal bölümde 50 soru
- Sözel bölümde 50 soru
- Toplam 100 soru
Sorular, adayların ezber bilgisinden çok sayısal ve sözel muhakeme becerilerini ölçmeye yönelik olacak. Kabaca hesapladığımızda adayların her soru için ortalama 1 dakika 21 saniyesi bulunuyor. Elbette her soruya eşit süre ayırmak pek gerçekçi değil; zor bir sorunun sınav süresini sessizce yutmasına izin vermemek gerekiyor.
Sınava giriş belgesi nereden alınacak?
Adaylar sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini gösteren 2026 DGS sınava giriş belgesini ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.
Belgeye T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle ulaşılabilecek. Adayların sınava giriş belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktısını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
Belgenin cep telefonundaki görüntüsü sınava giriş için yeterli değil. “Nasıl olsa telefonda var” düşüncesini sınav sabahına bırakmamakta fayda var.
DGS’ye girerken hangi belgeler gerekli?
Adayların sınav binasına girerken yanlarında şu iki temel belgeyi bulundurması gerekiyor:
- 2026 DGS sınava giriş belgesi
- Geçerli kimlik belgesi
Sınava giriş belgesinde adayın fotoğrafı ile sınava gireceği bina ve salon bilgileri yer almalı. Belge üzerinde sonradan eklenmiş herhangi bir yazı, işaret veya çizim bulunmaması gerekiyor.
Kimliğini kaybedenler ne yapacak?
Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı bulunmayan ya da mevcut nüfus cüzdanında fotoğraf veya T.C. kimlik numarası yer almayan adaylar için belirlenen il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.Ancak bu hizmet bütün nüfus müdürlüklerinde verilmeyecek. Kimlik sorunu yaşayan adayların ÖSYM’nin yayımladığı açık nüfus müdürlükleri listesini kontrol etmesi gerekiyor.
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2026 DGS sonuçları 13 Ağustos’ta açıklanacak. Sınav sonuçları yalnızca 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı için yapılacak yerleştirmelerde geçerli olacak.
DGS puanının hesaplanmasında adayların sınavdaki sayısal ve sözel standart puanlarının yanı sıra ön lisans başarı puanları da kullanılacak.
2026 DGS hakkında kısa bilgiler
- Sınav tarihi: 19 Temmuz 2026 Pazar
- Sınavın başlama saati: 10.15
- Binalara son giriş saati: 10.00
- Sınavın bitiş saati: 12.30
- Sınav süresi: 135 dakika
- Soru sayısı: 100
- Sonuç tarihi: 13 Ağustos 2026
- Sınava başvuran aday sayısı: 239 bin 681