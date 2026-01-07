GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDevlet desteği aldı işinin patronu oldu! Karslı aile hayalindeki çiftliğe kavuştu
HaberlerGündem Haberleri Devlet desteği aldı işinin patronu oldu! Karslı aile hayalindeki çiftliğe kavuştu

Devlet desteği aldı işinin patronu oldu! Karslı aile hayalindeki çiftliğe kavuştu

07.01.2026 - 12:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Kars'ın Selim ilçesinde devlet desteğiyle ahır yaptırıp makine ekipman desteği alan girişimci kadın, hayalindeki çiftliğe kavuşmasının mutluluğunu yaşıyor.

1Devlet desteği aldı işinin patronu oldu! Karslı aile hayalindeki çiftliğe kavuştu

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi 28 yaşındaki Dilan Cansız, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı"ndan hibe destek alabilmek için girişimde bulundu.

2Devlet desteği aldı işinin patronu oldu! Karslı aile hayalindeki çiftliğe kavuştu

"Hayvancılık alanında kadın eli-kadın verimliliği" projesini hazırlayarak başvuruda bulunan Cansız'ın projesi kabul gördü. Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı"ndan faydalanan Cansız, yüzde 50 hibeyle ahırını yaptırdı ve ekipman desteği aldı.

3Devlet desteği aldı işinin patronu oldu! Karslı aile hayalindeki çiftliğe kavuştu

Aldığı destek ile ahırını yapıp modern ekipmanlar temin ederek hayvancılık faaliyetlerine başlayan Cansız, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın da Cansız'ın işletmesini ziyaret ederek kolaylıklar diledi.Aile işletmesi kuran Dilan Cansız, AA muhabirine, aile işletmesini kurarak hayaline kavuştuğunu söyledi

4Devlet desteği aldı işinin patronu oldu! Karslı aile hayalindeki çiftliğe kavuştu

Cansız, "Eşimle bir hayalimiz vardı kendimize bir işletme kurmak istiyorduk. Sosyal medyadan araştırma yaptık. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programını gördük, başvurduk ve onaylandı. İlk önce ahırımızı inşa ettik şu anda da hayvanlarımızı yetiştiriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür ediyorum." dedi.

5Devlet desteği aldı işinin patronu oldu! Karslı aile hayalindeki çiftliğe kavuştu

İşletmesini büyüterek üretime katkı sağlamayı hedeflediğini işaret eden Cansız, "Aile işletmesini kurduğum için çok mutluyum, ilerleyen zamanda hedefimiz hem ahırı hem de işletmemizi büyütmek. Yapabilecek herkese bu projeden faydalanmasını tavsiye ediyorum. Kendi hayvanlarımızı yetiştiriyoruz. Eşimle, çocuğumla işimizin patronu olduk, inşallah işletmemizi büyüteceğiz." diye konuştu.

6Devlet desteği aldı işinin patronu oldu! Karslı aile hayalindeki çiftliğe kavuştu

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın da 2025'te 40 aile işletmesine destekte bulunduklarını belirtti.Yaptıkları desteklemelerin çeşitlerini anlatan Aydın, "Hem işletmeye ilişkin yatırımlar hem de makine ekipmana ilişkin her türlü yatırımın yüzde 50'sini bakanlığımızın bu kapsamdaki bütçesinden karşılamış olduk. Dilan Cansız geçen yıl bize başvuruda bulundu. Yaklaşık 2,5 milyonluk projesinin yarısını bakanlığımızın bu kapsamdaki desteklerinden karşılayarak hibe olarak teslim ettik." ifadelerini kullandı.

7Devlet desteği aldı işinin patronu oldu! Karslı aile hayalindeki çiftliğe kavuştu

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının 2026'da yeni bir döneme başladığını dile getiren Aydın, "Yeni dönemle beraber yeni destekleme kalemleri eklenmiş oldu. Daha önce KDV dahil değildi bu desteklemelere, destekleme oranı bu şekliyle yüzde 50'den yüzde 70'lere kadar olacak şekilde bir hibe programında artışa gidilmiş oldu.

8Devlet desteği aldı işinin patronu oldu! Karslı aile hayalindeki çiftliğe kavuştu

Yeni dönem içerisinde Kars ilinde bulunan tüm üreticilerimizi bu destekleme programında başvurulara başlamasıyla beraber başvurularını bekliyoruz." şeklinde konuştu.