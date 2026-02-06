Dev dalgalar 4 metreyi buldu! Kimi fotoğraf çekti, kimi altın aradı
Antalya'da şiddetli fırtına sonrası hayat normale dönerken, Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar görsel şölene dönüştü. Boyu 4 metreyi bulan dalgalarda kimi vatandaşlar cep telefonuyla o anları ölümsüzleştirdi, kimi vatandaşlar ise dedektörle sahile vuran değerli eşyaları aradı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından dün akşam ve bugün için 'sarı kod' uyarısı yapılan turizm kenti Antalya'da, gece saatlerinde başlayan yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde yağış etkisinin yitirirken, Konyaaltı Sahili'nde boyu yaklaşık 4 metreye kadar ulaşan dev dalgalar oluştu.
Kıyı şeridine gelen vatandaşlar da, dalgaların dövdüğü sahili cep telefonlarıyla görüntüledi.Konyaltı Boğaçayı'nın denizle buluştuğu alanda ise denizin rengi kahverengiye döndü.
Bu alanda bazı vatandaşlar sahilde dedektörle altın, gümüş ve para gibi kıymetli metal eşyaları ararken, bazıları da yine anı kaydetmek için cep telefonlarına sarıldı. Dalgaların kıyıya vurduğu noktalarda da martıların balık avlamak için sürekli dolaştığı görüldü.