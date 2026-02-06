Dev dalgalar 4 metreyi buldu! Kimi fotoğraf çekti, kimi altın aradı

3

Bu alanda bazı vatandaşlar sahilde dedektörle altın, gümüş ve para gibi kıymetli metal eşyaları ararken, bazıları da yine anı kaydetmek için cep telefonlarına sarıldı. Dalgaların kıyıya vurduğu noktalarda da martıların balık avlamak için sürekli dolaştığı görüldü.