Dev adam Sultan Kösen dünya sahnesinde! 2.51 metrelik rekortmen İngiltere'de belgesel çekimine katılıyor

İnsanların Kösen'in hayatını merak ettiğini ve içerikler beklediğini anlatan Bora, çekilecek belgeselle Kösen'in sınırlı bir şekilde olsa da hayatının hayranlarıyla paylaşılacağını aktardı.



Bora, dünyanın önde gelen üniversitelerinden ekiplerce Sultan'a sağlık taraması da yapılacağını belirterek, dev adamın akademik bilimsel bir yayına konu olacağını da kaydetti.



Kösen'in seyahat ettiği bütün ülkelerde büyük bir ilgiyle karşılaştığını dile getiren Bora, "Kösen'e olan ilgi dünyanın her yerinde tartışmasız. Belki birçok ünlüye gösterilen ilgiden çok çok daha fazlası. İnsanların en fazla ilgilendiği ve ulaşmak istediği sanatçılar bile Kösen ile karşılaştıklarında bizden izin alarak bir fotoğraf karesine girmek istiyorlar. Bu da Sultan'ın insanlar arasında nasıl bir farkındalığının olduğunu göstergesi. Bu ilgiden memnunuz." dedi.