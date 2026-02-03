Depremde her şeyini kaybetmişti, devlet desteğiyle küllerinden doğdu

3

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerinde ahırının yıkılmasından dolayı hayvanlarının dışarıda kaldığını belirten Örs, şöyle konuştu: "Depremde hayvanlarım dışarıda kaldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri geldi. Hayvanlarımız için çadır kurdu. Devletimiz bu süreçte bize yardım etti. Hayvanlarım doğum yaptı ve hayvan sayım 10'dan 17'ye yükseldi. Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz her zaman bize yardım ediyor." Yaklaşık 10 yaşından beri hayvancılık yaptığını kaydeden Örs, "Hayvanların bakımını yaparım. Hayvanları sağarım, ahırı temizlerim, yem ve sularını veririm. Hayvanları çok seviyorum. Hayvanlardan yaptığım yoğurdu satarak geçiniyorum. Hayvancılığı sürdüreceğim." dedi.