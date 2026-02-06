Depremde eşini kaybetti, onun mesleğiyle hayata tutundu! Üniversiteyi bitirip dükkanın başına geçti

4

Optisyen olma sürecini de anlatan İnce, "Bu mesleğe başlamam ve mesleği öğrenme kararım eşimin isteğiyle oldu. Benim ilk başta pek fazla bir isteğim yoktu. Eşimin beni yönlendirmesiyle depremden önce Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde Optisyenlik Bölümünü okumaya başladım. İlk dönem bitti, deprem oldu. Ondan sonra da hem iş yerimizin kapalı kalmaması hem de eşimin isteğini gerçekleştirmek için okumaya devam ettim. Geçen yıl mezun oldum. Eşim pandemi döneminden önce bu iş yerini açmıştı. Eşimin mesleğini devam ettirmek çok güzel bir duygu ve şu an herkes, ‘eşin bugünleri görmüş galiba ve seni bundan dolayı mesleğine yönlendirmiş' diyorlar. Eşim mesleğini çok seviyordu. Pandemi döneminde hiç kimse dışarı çıkamadı. Yine de kendisi servisçilik yapıp burayı açık tutmaya devam etti. Zararda da olsa devam etti. Deprem olduktan sonra benim tek düşündüğüm eşimin mesleğini devam ettirmek oldu. Eşim bu mesleği çok sevdiği için beni bu yönde yönlendirdi. Bu yönde okutmak istediği için ben burada çalışmaya başladım. Eşimin emeklerini boşa çıkarmamak için çabalıyorum" ifadelerini kullandı.