Depremde eşini kaybetti, onun mesleğiyle hayata tutundu! Üniversiteyi bitirip dükkanın başına geçti
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat depremlerinde eşini kaybeden ve kendisi de 8 saat enkaz altında kalan Esin İnce, eşinin vasiyetini yerine getirdi. Depremden önce eşinin isteğiyle başladığı üniversiteyi bitirip optisyen olan İnce, eşinden emanet kalan 25 yıllık gözlükçü dükkanının başına geçerek hayata tutunuyor.
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın depremine İslahiye'de büyük yıkım ve acıların yaşanmasına neden oldu. İslahiye'nin Atatürk Mahallesi'nde bulunan Müge Siteleri F Blok Apartmanı büyük depremde saniyeler içerisinde çöktü. Apartmanın 5'inci katında bulunan Ali İnce (39), eşi Esin İnce (38), Nuran Gökçe İnce (6) ve Aynur Ece İnce (9), binalarının yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Binanın yerle bir olması sonucu enkaz altında kalan Ali İnce, hayatını kaybederken, eşi Esin ile kızları Nuran Gökçe ve Aynur Ece ise saatlerce kurtarılmayı beklediler. 8 saat enkaz altında kalarak kızları Nuran Gökçe ile Aynur Ece ile hayata tutunan Esin İnce, kızları ile birlikte 10 gün hastanede kaldı. Esin İnce, kendine geldiğinde de bir kez daha eşinin ölümüyle sarsıldı. Tedavi olduktan sonra kızlarıyla birlikte hastaneden çıkan Esin İnce, eşinin gözlükçü dükkanının aylarca kapalı kalmasına gönlü razı olmadı.
Vefatından önce eşi Ali İnce'nin yönlendirmesiyle Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde Optisyenlik bölümünü 2 yıl okuduktan sonra geçen yıl mezun olan Esin İnce, optisyen olduğu için eşinden kendisine emanet kalan iş yerini çalıştırmaya karar verdi. Hayat arkadaşının İslahiye'de 25 yıl çalıştırdığı gözlükçü dükkanını çalıştırmaya başlayan optisyen Esin İnce, depremden sonra eşinin yıllardır sürdürdüğü mesleğiyle hayata tutundu. Hayata karşı olan azmi ve başarısıyla takdir toplayan Esin İnce, kendisi gibi depremzede olan kadınlara da örnek oluyor. Depremden bu yana kızlarına hem annelik hem de babalık yapan Esin İnce, eşi Ali İnce ölmeden önce ev hanımı olduğunu söyledi. Eşinin hayatını kaybetmesinin ardından başladığı gözlükçülük mesleğini severek yaptığını belirten İnce, cam kestiğini ve gözlüklere çerçeve yaptığını söyledi. Eşini ve hatıralarını hatırladıkça gözyaşlarını tutamayan Esin İnce, eşinden kendisine emanet kalan ve iki yıldır severek çalıştırdığı gözlükçü dükkanını ömrü yettiği sürece kapatmayacağını belirtti.
Deprem anında yaşadıklarını anlatan İnce, "Deprem olduktan sonra enkaz altından 7-8 saat sonra çıkarıldık. Evimiz en üst kattaydı. Eşim Ali İnce bina ilk yıkıldığı anda kafasına kolon devrilmesi sonucu vefat etti. İki kızımla ben enkaz altında kaldık. 7-8 saat sonra çevredeki insanlar gelip bizi kurtardı. En üst katta oturuyorduk. Bundan dolayı zaten 7-8 saat sonra kurtarılabildik, rahat kurtarılabildik. Çünkü karşı komşumuz 18-19 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. Apartman 5 katlıydı. Binamızda da çok fazla kurtulan olmadı. Birkaç kişi kurtulduk" dedi.
Optisyen olma sürecini de anlatan İnce, "Bu mesleğe başlamam ve mesleği öğrenme kararım eşimin isteğiyle oldu. Benim ilk başta pek fazla bir isteğim yoktu. Eşimin beni yönlendirmesiyle depremden önce Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde Optisyenlik Bölümünü okumaya başladım. İlk dönem bitti, deprem oldu. Ondan sonra da hem iş yerimizin kapalı kalmaması hem de eşimin isteğini gerçekleştirmek için okumaya devam ettim. Geçen yıl mezun oldum. Eşim pandemi döneminden önce bu iş yerini açmıştı. Eşimin mesleğini devam ettirmek çok güzel bir duygu ve şu an herkes, ‘eşin bugünleri görmüş galiba ve seni bundan dolayı mesleğine yönlendirmiş' diyorlar. Eşim mesleğini çok seviyordu. Pandemi döneminde hiç kimse dışarı çıkamadı. Yine de kendisi servisçilik yapıp burayı açık tutmaya devam etti. Zararda da olsa devam etti. Deprem olduktan sonra benim tek düşündüğüm eşimin mesleğini devam ettirmek oldu. Eşim bu mesleği çok sevdiği için beni bu yönde yönlendirdi. Bu yönde okutmak istediği için ben burada çalışmaya başladım. Eşimin emeklerini boşa çıkarmamak için çabalıyorum" ifadelerini kullandı.
Hep eşiyle birlikte çalışmayı hayal ettiklerini belirten İnce, "Eşim zaten onun için beni okuttu. ‘Beraber çalışırız' diyordu. Hatta hayattayken bazen buraya gelirdim bana, ‘atölyeye gel, yeni cam geldi, onları sana öğreteyim' diyordu. Eski müşterilerimiz geldiğinde çok duygulanıyorum. Çünkü o an eşim aklıma geliyor. Eşim durumu olmayan kişilerin camlarını ve çerçevesini ücretsiz yapıyordu ve o kişiler geldiği zaman daha da kötü oluyorum. Çünkü hatıraları canlanıyor" şeklinde konuştu.Eşinin hatırasına sahip çıkacağını belirten İnce, "Burası eşimden kalan bir emanet. İlk başta da zaten onun emanetine sahip çıkmak için dükkanı açmıştım. İnşallah Allah izin verdiği müddetçe de eşimin mesleğini devam ettireceğim" diye konuştu.