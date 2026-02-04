Depremde ailesini kaybetti ama umudunu kaybetmedi: 'Kalan hayatımızı iyiliğe adadık'

5

‘YAŞANANLAR RAKAMLARDAN İBARET DEĞİL’



6 Şubat'ın yıl dönümünün insanı her açıdan zorladığını söyleyen Gövce, "İnsanı yeniden o günlere götüren bir süreç. Rakamlar 3 yıl diyor ama bin günü aşan bu zaman dilimi bizim için hiç geçmedi. 7'nci günde eşimi ve kızlarımı enkazdan çıkarabildim. Biz deprem diyoruz, rakamlar konuşuyoruz ama yaşananlar rakamlardan ibaret değil. Sadece yıkılan binalar değil, binlerce insan hayatını kaybetti, yüz binlerce insan da kalan hayatını eskisi gibi sürdüremez hale geldi" ifadelerini kullandı.