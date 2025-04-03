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GündemDeprem yaralarını kurdukları kooperatifle sarıyorlar: Hatalı kadınlardan dayanışma örneği! taleplere yetişemiyorlar
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Deprem yaralarını kurdukları kooperatifle sarıyorlar: Hatalı kadınlardan dayanışma örneği! taleplere yetişemiyorlar

Hatay'ın Payas ilçesinde depremin yaralarını, kurdukları kooperatifle sarmaya çalışan kadınlar, açtıkları atölyelerinde gıda ve el sanatlarıyla 70 çeşit ürün üretmeye başladı. Payas Emekçi Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Aysel Erdem, "Kooperatifi kurduktan kısa süre sonra deprem oldu ve hepimiz büyük acılar yaşadık, karamsarlığa kapıldık ama yılmadık" dedi.

Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)-
• 03 Nisan 2025 - 11:53 • Son Güncelleme:
Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)-
• 03 Nisan 2025 - 11:53 • Son Güncelleme:
1Deprem yaralarını kurdukları kooperatifle sarıyorlar: Hatalı kadınlardan dayanışma örneği taleplere yetişemiyorlar

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden 2 ay önce kurulan Payas Emekçi Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, büyük yıkımın ardından markalaştı.

2Deprem yaralarını kurdukları kooperatifle sarıyorlar: Hatalı kadınlardan dayanışma örneği taleplere yetişemiyorlar

Tarlalarında ürettikleri sebze ve meyvelerden ürünler imal eden kadınlar, el sanatlarından kilim, dantel, halı ve el çantalarının da aralarında olduğu toplam 70 ürün üretmeye başladı.

3Deprem yaralarını kurdukları kooperatifle sarıyorlar: Hatalı kadınlardan dayanışma örneği taleplere yetişemiyorlar

 Kooperatif üyesi, dezavantajlı 12 kadın, e-ticaret sitelerinden de satış yapıp, gelen taleplere yetişmeye çalıştıklarını bildirdi.

4Deprem yaralarını kurdukları kooperatifle sarıyorlar: Hatalı kadınlardan dayanışma örneği taleplere yetişemiyorlar

Payas Emekçi Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Aysel Erdem, "Kooperatifi kurmadan önce kozalak şurubu, yufka ekmek, reçel gibi ürünler imal edip satıyorduk. Kooperatiften sonra açtığımız atölyede eski geleneksel ürünlerimizi de gün yüzüne çıkardık.

5Deprem yaralarını kurdukları kooperatifle sarıyorlar: Hatalı kadınlardan dayanışma örneği taleplere yetişemiyorlar

Kooperatifi kurduktan kısa süre sonra deprem oldu ve hepimiz büyük acılar yaşadık, karamsarlığa kapıldık ama yılmadık. Kırsaldaki dezavantajlı kadınlarımızın kalkınması için uğraşıyoruz. Herkes neye tecrübesi varsa onu yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor. Özellikle depremden sonra Hatay Valimiz Mustafa Masatlı öncülüğünde markalaşma girişimimiz oldu. Valimiz tüm kadın kooperatiflerini toplayarak markalaşmayı öğretti ve e-ticaret sitesi kurdu" diye konuştu.

6Deprem yaralarını kurdukları kooperatifle sarıyorlar: Hatalı kadınlardan dayanışma örneği taleplere yetişemiyorlar

Kooperatif üyesi Leyla Doğan (47) da "Kooperatife ilk katıldığım zamanlar turşu ile başladım. Sonrasında reçel ve yöresel yiyeceklere yöneldim. Burada hem üretiyoruz hem sosyalleşiyoruz. Aile bütçemize katkı sağlıyoruz" dedi.

7Deprem yaralarını kurdukları kooperatifle sarıyorlar: Hatalı kadınlardan dayanışma örneği taleplere yetişemiyorlar

Yeliz Kurt ise (38) "Her işin bir zorluğu var ama depremden sonra burada güzel bir yaşam kurduk. Hem üretiyoruz hem öğreniyoruz. Güzel çalışmalarımız oluyor" ifadelerini kullandı.