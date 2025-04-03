Deprem yaralarını kurdukları kooperatifle sarıyorlar: Hatalı kadınlardan dayanışma örneği! taleplere yetişemiyorlar
Hatay'ın Payas ilçesinde depremin yaralarını, kurdukları kooperatifle sarmaya çalışan kadınlar, açtıkları atölyelerinde gıda ve el sanatlarıyla 70 çeşit ürün üretmeye başladı. Payas Emekçi Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Aysel Erdem, "Kooperatifi kurduktan kısa süre sonra deprem oldu ve hepimiz büyük acılar yaşadık, karamsarlığa kapıldık ama yılmadık" dedi.
Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)-
• 03 Nisan 2025 - 11:53 • Son Güncelleme:
Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)-
• 03 Nisan 2025 - 11:53 • Son Güncelleme: