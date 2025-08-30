Deprem acısını unutmadı: Dükkanında ürettiği her 10 yorgandan birini bağışlıyor!

2

İki büyük deprem yaşayan ve halen yaraların sarılması için çalışmaların sürdüğü Kahramanmaraş'ta gönülleri ısıtacak durumlar yaşanıyor. Kentte küçük bir işletme sahibi olan Zülfikar Çırak, kendi imalathanesinde ürettiği bin adet yorganı Türk Kızılay'ına bağışladı. Deprem döneminde zor günler geçirdiklerini belirten Çırak, bu yardımla birlikte ihtiyaç sahiplerine bir nebze katkı sunmayı amaçladığını ifade etti.