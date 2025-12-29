Denizli canlı altın fiyatları: 29 Aralık 2025 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?
29.12.2025 - 16:53Güncellenme Tarihi:
Denizli altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altında son durum ne? İşte Denizli serbest piyasada altın fiyatları...
Denizli altın fiyatları yine en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın Denizlili vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 29 Aralık 2025 altın piyasasında son durum...
29 ARALIK 2025 GRAM ALTIN FİYATLARI
Alış: 6.224,75
Satış: 6.225,53
29 ARALIK 2025 ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Alış: 10.076,00 TL
Satış: 10.318,00 TL
29 ARALIK 2025 YARIM ALTIN FİYATLARI
Alış: 20.134,00 TL
Satış: 20.631,00 TL
29 ARALIK 2025 TAM ALTIN FİYATLARI
Alış: 40.425,16 TL
Satış: 41.230,46 TL
29 ARALIK 2025 CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI
Alış: 40.293,00 TL
Satış: 41.072,00 TL
29 ARALIK 2025 ONS ALTIN FİYATLARI
Alış: 4.508,86 dolar
Satış: 4.509,42 dolar