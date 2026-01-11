Denizin dibinden çıktı, Hatay sahilini doldurdu: Her kış geliyor

3





"Her fırtınalı ve yağmurda havada su sümbülleri kıyıya vuruyor ve her kış mevsiminde bu manzarayla karşılaşırız"



Su sümbüllerinin kıyıya vurmasıyla her kış mevsiminde aynı manzarayla karşılaştıklarını ifade eden Sergen Doğru, "Burası Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan Asi Nehri ile denizin buluştuğu noktadayız. Bu kıyıya vuran su sümbülleridir. Her kış mevsiminde bu manzarayla karşılaşırız. Yağmurların yağmasıyla Asi Nehrinde bulunan su sümbülleri, denize iniyor.