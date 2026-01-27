Denizi olmayan kentte yakalandı! Tam 78 kilo, iki kişi zor taşıdı
Elazığ'ın Palu ilçesindeki Murat Nehri'nde balıkçılar 1 metre 71 santimetre uzunluğunda ve 78 kilogram ağırlığında dev turna balığı yakaladı
Elazığ'da balıkçılar, Murat Nehri'nde 78 kiloluk dev bir turna balığı yakaladı. Avlanan dev turna balık işletmesine getirerek satışa çıkarıldı. Et halinde kilosu 500 liradan satışa çıkan balık, alıcılarını bekliyor. Yakalanan 1 metre 71 santimetre uzunluğunda ve 78 kilogram ağırlığındaki turna balığını, iki kişinin zor taşıdığı görüldü.
Balığı Murat Nehri'nde yakaladıklarını aktaran balıkçı Ramazan Erdoğan, "78 kilogram ağırlığında 1 metre 71 santim boyundadır. Bu sezon gelen en büyük turna balığı oldu. Yağışlar başlarsa bunun daha büyüklerini bekliyoruz. Çok güzel bir balık. Vatandaşların zaten turna balığına yoğun ilgisi var. Haberlere de düşmesiyle birlikte bu balığı görünce il dışından arıyorlar. Biz Elazığ halkına vermekten yanayız. Çünkü çok sevilen bir balık.
Balığımızı et halinde temizleyip kilo halinde satacağız. Kilosunu 500 liradan vereceğiz. Kar yağdığından dolayı vatandaşların balığa rağbeti arttı. Kar yağışıyla birlikte balık daha da yağlanıyor. Bağışıklık sistemi için çok faydalı. Vatandaşlarımız bu konuda çok bilinçli. Haftada en az bir veya iki defa tüketiyorlar. Hamsi, istavrit, alabalık ve turna balıkları şu anda en fazla rağbet gören balıklar" dedi.