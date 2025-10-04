GAZETE VATAN ANA SAYFA
Deneme alanlarında ilk hasat yapıldı! Bu sezon verim tavan yaptı

Kaynak : İHA

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde yürütülen kuru fasulye deneme üretimlerinde ilk hasat gerçekleştirildi. Uzmanlar, bu sezonun verimlilik açısından beklentilerin üzerinde geçtiğini vurguladı.

Kuru fasulye üretim ve deneme alanlarında 2025 yılı hasat sezonu başladı. Yürütülen hasat çalışmaları, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş tarafından yerinde incelendi.

Saha ziyaretinde, Müdür Yardımcısı Burak Mersinlioğlu, Yemeklik Tane Baklagiller Bölüm Başkanı Selçuk Yılmaz ve Üretim ve İşletme Bölüm Başkanı Yıldırım Sağlam da hazır bulundu. Yetkililer, bu yılki üretim sezonunun verimlilik açısından olumlu geçtiğini ve deneme alanlarından elde edilen sonuçların gelecek yıllar için yol gösterici olacağını belirtti.

Hasat süreci, tarımsal Ar-Ge faaliyetlerine katkı sunmak ve kaliteli üretim hedeflerini desteklemek amacıyla titizlikle sürdürülmekte.