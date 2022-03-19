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MagazinDemet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan evlilik ve yüzük açıklaması! 'Saklıyorum, göremezsiniz'
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• 19 Mart 2022 - 15:32 • Son Güncelleme:

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan evlilik ve yüzük açıklaması! 'Saklıyorum, göremezsiniz'

2021'in sürpriz aşıkları Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, kısa bir ayrılık sürecinin ardından barışmış, güzel oyuncu 14 Şubat Sevgililer Günü'nde şarkıcının evlilik teklifine 'Evet' cevabını vermişti. Beyoğlu'nda objektiflere takılan çiftten Demet Özdemir, düğün tarihi ve fiyatıyla evlilik teklifinin önüne geçen tektaş yüzük hakkında konuştu.

• 19 Mart 2022 - 15:32 • Son Güncelleme:
1Demet Özdemir ve Oğuzhan Koçtan evlilik ve yüzük açıklaması Saklıyorum, göremezsiniz
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Nikah masasına oturmaya hazırlanan Oğuzhan Koç ile sevgilisi Demet Özdemir, geçtiğimiz gün Beyoğlu'nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için geldiklerini söyleyen ünlü çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

2NET BİR KARAR VERMEDİK

"NET BİR KARAR VERMEDİK"

“Düğün tarihiniz belli oldu mu? 'Çeşme'de olacak' şeklinde iddialar çıktı, doğru mu?” sorusuna ünlü şarkıcı, “Henüz belli değil" karşılığını vererek, söz konusu haberleri yalanladı.

3Demet Özdemir ve Oğuzhan Koçtan evlilik ve yüzük açıklaması Saklıyorum, göremezsiniz

Ekranda olduğu kadar sosyal medyada da popüler olan Özdemir de düğün tarihinin belli olmadığını belirterek, “Benim yeni bir dizi projem başlıyor. Oğuzhan’ın da albümü var zaten, o da hazırlık sürecinde. Bu yüzden daha net bir karar vermedik” dedi.

4ASLA BAŞKALARININ YAZDIĞI ŞARKIYI SÖYLEMEM

"ASLA BAŞKALARININ YAZDIĞI ŞARKIYI SÖYLEMEM"

Yeni albümünden detaylar veren 36 yaşındaki müzisyen, "Mayıs ayında bir mini albüm olacak, şarkıların hepsi bana ait. Asla başkalarının yazdığı şarkıyı söylemem” ifadelerini kullandı.

5Demet Özdemir ve Oğuzhan Koçtan evlilik ve yüzük açıklaması Saklıyorum, göremezsiniz

“Beraber aynı klipte oynamayı ister misiniz?” sorusu üzerine Oğuzhan Koç, “Kısmet" açıklamasını yaptı. Demet Özdemir ise “Çok isterim tabii ki aynı klipte oynamayı" cevabını verdi.

61.2 MİLYON TL

1.2 MİLYON TL!

Oğuzhan Koç’un Sevgililer Günü'ndeki evlenme teklifi için aldığı yüzüğün sorulması üzerine 30 yaşındaki güzel, “Bakın saklıyorum, göremezsiniz. İyi geceler arkadaşlar” dedi ve kendilerini bekleyen araca bindi.

7Demet Özdemir ve Oğuzhan Koçtan evlilik ve yüzük açıklaması Saklıyorum, göremezsiniz

Şarkıcı, magazin gündemine damga vuran evlilik teklifi için kesenin ağzını açmış, aldığı yüzüğün ayrıntıları ortaya çıkmıştı.

8Demet Özdemir ve Oğuzhan Koçtan evlilik ve yüzük açıklaması Saklıyorum, göremezsiniz

TV8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programında yer alan habere göre, Oğuzhan Koç, diz çökerken elinde duran dört karatlık özel tasarım tektaş yüzük için 1 milyon 200 bin TL ödedi.

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