Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan evlilik ve yüzük açıklaması! 'Saklıyorum, göremezsiniz'

Ekranda olduğu kadar sosyal medyada da popüler olan Özdemir de düğün tarihinin belli olmadığını belirterek, “Benim yeni bir dizi projem başlıyor. Oğuzhan’ın da albümü var zaten, o da hazırlık sürecinde. Bu yüzden daha net bir karar vermedik” dedi.