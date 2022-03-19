• 19 Mart 2022 - 15:32 • Son Güncelleme:
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan evlilik ve yüzük açıklaması! 'Saklıyorum, göremezsiniz'
2021'in sürpriz aşıkları Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, kısa bir ayrılık sürecinin ardından barışmış, güzel oyuncu 14 Şubat Sevgililer Günü'nde şarkıcının evlilik teklifine 'Evet' cevabını vermişti. Beyoğlu'nda objektiflere takılan çiftten Demet Özdemir, düğün tarihi ve fiyatıyla evlilik teklifinin önüne geçen tektaş yüzük hakkında konuştu.
• 19 Mart 2022 - 15:32 • Son Güncelleme:
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Nikah masasına oturmaya hazırlanan Oğuzhan Koç ile sevgilisi Demet Özdemir, geçtiğimiz gün Beyoğlu'nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için geldiklerini söyleyen ünlü çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Şarkıcı, magazin gündemine damga vuran evlilik teklifi için kesenin ağzını açmış, aldığı yüzüğün ayrıntıları ortaya çıkmıştı.
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