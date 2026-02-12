Define avcılarının macerası kabusa döndü! Hazine ararken ölümle burun buruna gelip gözaltına alındılar

1

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Madenşehri köyünün bulunduğu Karadağ'ın Karanlıkdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sit alanı olan bölgede devriye görevi yapan jandarma ekibi, sarnıç içerisinde şahıslar olduğunu fark etti. Bunun üzerine sarnıcı kontrol eden ekip, İ.K., E.E. ve N.Ş. isimli şahısların define aramak amacıyla girdikleri sarnıçta halatın kopması sonucu mahsur kaldıklarını belirledi.