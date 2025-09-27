Dededen öğrendi, yarım asırdır sürdürüyor! Köy köy dolaşıp unutulan mesleği ayakta tutuyor!

1

Erzincan’da unutulmaya yüz tutmuş mesleklerinden biri olan nalbantlığın son temsilcisi Sinan Günay, mesleğini Kemaliye ilçesinde sürdürerek geçimini sağlıyor. Günay yarım asır önce dedesinden, babasından öğrenerek başladığı nalbantlık mesleğini, yaşına rağmen büyük bir ustalık ve azimle devam ettiriyor.