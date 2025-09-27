Dededen öğrendi, yarım asırdır sürdürüyor! Köy köy dolaşıp unutulan mesleği ayakta tutuyor!
27.09.2025 - 12:28Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Yarım asır önce dedesinden öğrendiği nalbantlık mesleğini sürdüren Sinan Günay, Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde köy köy dolaşarak atların ve büyükbaş hayvanların bakımını yapıyor. Emeklilik yaşını geride bırakmasına rağmen, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini büyük bir azimle yaşatmaya devam ediyor.
1
Erzincan’da unutulmaya yüz tutmuş mesleklerinden biri olan nalbantlığın son temsilcisi Sinan Günay, mesleğini Kemaliye ilçesinde sürdürerek geçimini sağlıyor. Günay yarım asır önce dedesinden, babasından öğrenerek başladığı nalbantlık mesleğini, yaşına rağmen büyük bir ustalık ve azimle devam ettiriyor.
2
Emeklilik yaşındaki pek çok kişi dinlenirken Günay, atlar ve büyükbaş hayvanların bakımını yaparak yıllara meydan okuyor. Günay, seyyar hizmete geçerek Kemaliye ve köylerinden, çevre illerden gelen talepleri karşılıyor.
3
Günay, mesleğinin fiziksel güç, dikkat ve tecrübe gerektirdiğini, işi yaparken birçok kez yaralandığını belirtiyor. Gençlerin bu zorlu işten kaçındığını ve mesleği devam ettirecek kimsenin kalmadığını ifade ediyor.