Damat içler acısı hale düştü: Zonguldak'ta gelenek diye oynattılar

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Damat ve sağdıcın düşmemesi için arkadaşları da çevrelerinde eğlenerek onlara eşlik etti. Davetliler ise ortaya çıkan renkli görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.Düğüne katılanların doyasıya eğlendiği etkinlikte, geçmişten gelen düğün geleneklerinden birinin daha yaşatılması renkli görüntülere sahne oldu.