Dağlarda kendiliğinden yetişiyor! Dedesinden öğrendiği tarifle özel hazırlıyor! Talep patladı, siparişe göre üretiyor
Aydın’ın dağ köylerinde asırlardır süren yöntemlerle hazırlanan kekik suyu, sadece doğallığıyla değil, sağlığa faydalı etkileriyle de dikkat çekiyor. Dağlarda kendiliğinden yetişen bitki pandemi sonrası hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri oldu.
Kekik suyunun faydalarının saymakla bitmeyecek kadar çok olduğunu belirten Karabulut, "Eskiden ulaşım ve sağlık hizmetleri bu kadar yaygın olmadığı için Yörük olan dedelerimiz kekik suyu ve zeytin yağını ilk yardım malzemesi gibi kullanırmış. Ulaşım ve iletişimin yaygınlaşması ile bir dönem kekik suyu unutulmaya başladı.
Eskiden para ile alınıp satılan kekikler yıllarca toplanmadı. Pandemi dönemi ile kekik suyu yeniden kıymete bindi. Şehirdeki pek çok tanıdığımız bizden kekik suyu istemeye başladı. Eskiden kendi ihtiyacımız kadar yapardık, şimdi gelen siparişe göre kekik suyu çıkarıyoruz" dedi.