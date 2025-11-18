GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDağlarda kendiliğinden yetişiyor! Dedesinden öğrendiği tarifle özel hazırlıyor! Talep patladı, siparişe göre üretiyor
HaberlerGündem Haberleri Dağlarda kendiliğinden yetişiyor! Dedesinden öğrendiği tarifle özel hazırlıyor! Talep patladı, siparişe göre üretiyor

Dağlarda kendiliğinden yetişiyor! Dedesinden öğrendiği tarifle özel hazırlıyor! Talep patladı, siparişe göre üretiyor

18.11.2025 - 11:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Aydın’ın dağ köylerinde asırlardır süren yöntemlerle hazırlanan kekik suyu, sadece doğallığıyla değil, sağlığa faydalı etkileriyle de dikkat çekiyor. Dağlarda kendiliğinden yetişen bitki pandemi sonrası hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri oldu.

1Dağlarda kendiliğinden yetişiyor! Dedesinden öğrendiği tarifle özel hazırlıyor! Talep patladı, siparişe göre üretiyor

Aydın'da dağlarda kendiliğinden yetişen kekiklerin özel yöntemle çıkarılan suyu asırlardır insanlar için şifa kaynağı olmaya devam ediyor. Karın ağrısından enfeksiyona kadar pek çok rahatsızlığa iyi geldiği bildirilen kekik suyu her evde acil durum ilacı bulunduruluyor.

2Dağlarda kendiliğinden yetişiyor! Dedesinden öğrendiği tarifle özel hazırlıyor! Talep patladı, siparişe göre üretiyor

Aydın dağlarında bahar mevsimi ile kendiliğinden çıkan kekiklerin toplanmasının ardından konuşan Muhammet Karabulut, Kara Mıstan olarak tanınan dedesi Merhum Mustafa Karabulut'tan aldığı tarifle kekik suyu çıkardığını belirtti.

3Dağlarda kendiliğinden yetişiyor! Dedesinden öğrendiği tarifle özel hazırlıyor! Talep patladı, siparişe göre üretiyor

Kekik suyunun faydalarının saymakla bitmeyecek kadar çok olduğunu belirten Karabulut, "Eskiden ulaşım ve sağlık hizmetleri bu kadar yaygın olmadığı için Yörük olan dedelerimiz kekik suyu ve zeytin yağını ilk yardım malzemesi gibi kullanırmış. Ulaşım ve iletişimin yaygınlaşması ile bir dönem kekik suyu unutulmaya başladı.

4Dağlarda kendiliğinden yetişiyor! Dedesinden öğrendiği tarifle özel hazırlıyor! Talep patladı, siparişe göre üretiyor

Eskiden para ile alınıp satılan kekikler yıllarca toplanmadı. Pandemi dönemi ile kekik suyu yeniden kıymete bindi. Şehirdeki pek çok tanıdığımız bizden kekik suyu istemeye başladı. Eskiden kendi ihtiyacımız kadar yapardık, şimdi gelen siparişe göre kekik suyu çıkarıyoruz" dedi.