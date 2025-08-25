Dağda bayırda kendiliğinden yetişiyor! Erzincanlılar toplayıp satıyor: Kilosu 700 liraya kadar çıkıyor
Erzincan'ın kırsal bölgelerinde kendiliğinden yetişen kuşburnu, yöre halkından büyük ilgi görüyor. Bölge halkının toplayıp hem kendine kışlık olarak hazırladığı hem de sattığı kuşburnunun fiyatı cep yakıyor. Birçok farklı yöntemle işlenerek satılan kuşburnu en çok kurutularak ve marmelata dönüştürülerek tüketiliyor. Fiyat skalası geniş olan ürünün kalitesine göre kurusu ortalama 300 lira ile 700 lira arasında değişiyor.
Erzincan’da vatandaşlar doğadan tek tek topladıkları kuşburnuları uzun ve yorucu işlemlerin ardından marmelata dönüştürüyor. Vatandaşlar C vitamini deposu kuşburnu meyvesini toplamak için bugünlerde dağlara akın ediyor. Hemen her köyde yetişen ve 100 gramında bir kasa portakala eşdeğer C vitamini bulunan kuşburnu meyvesinin en çok tüketilen formatı olan marmelat yapımı ise zorlu aşamalardan sonra gerçekleşiyor.
Kadınlı erkekli, çocuklu yaşlı gruplar halinde dağlara giderek kuşburnuyu dikenli dallarından tek tek toplayan vatandaşlar birkaç gün içerisinde topladıkları kuşburnuları bu kez yine tek tek temizleyerek suyla birlikte kaynatıyor.
Haşlandıktan sonra ezilerek kevgirden geçirilen kuşburnular ocakta veya sobanın üzerinde bir miktar şeker katılarak bir süre daha pişirildikten sonra kavanozlara dolduruluyor.