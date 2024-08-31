Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'daki haklarımızı sonuna kadar koruyacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğuyla ilişkilerimizi güçlendirirken, batıyla köklü iş birliğimizi ilerletmenin yollarını arayacağız. Biz birilerinin iddia ettiği gibi Avrupa Birliği'yle Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında bir tercih yapmak mecburiyetinde değiliz" ifadelerini kullandı.
AA
• 31 Ağustos 2024 - 15:59 • Son Güncelleme:
AA
• 31 Ağustos 2024 - 15:59 • Son Güncelleme: