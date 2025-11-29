Çorumlu kadınlar üreterek güçleniyor! Hem öğreniyor hem para kazanıyorlar

3

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) işbirliğiyle yürütülen "İşim Gücüm Üretim" projesi kapsamında atölyede kurslar tüm hızıyla devam ediyor. 2023 yılında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen atölyede, kadınlar ağaç oymacılığı, oyuncak ve hediyelik eşya yapımı, ahşap doğrama, montaj ve CNC mobilya operatörlüğü gibi alanlarda eğitim alıyor.