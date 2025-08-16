Çorumlu kadın girişimci hayata geçirdi eski lokantayı dönüştürdü, gelin ve damatların yeni adresi oldu

6

Açık mutfak konseptiyle Çorumlu şeflerin workshop çalışmalarına da ev sahipliği yapmayı planladıklarını belirten Hıncal, "Bir açık mutfak konseptimiz var. Bu alanda hem workshop’lar hem de Çorumlu ya da Çorum’a gönül vermiş şeflerle çekimler yapabileceğimiz bir ortam oluşturduk. Özellikle sosyal sorumluluk projelerinde yer almak ve bu projelere her türlü desteği sunmak istiyoruz. Burayı; gelin-damat, nişan, mezuniyet ve sünnet çekimleri gibi etkinlikler için fotoğraf platosu olarak kullanmanın yanı sıra, Çorumlulara hizmet verecek sosyal sorumluluk projelerine ev sahipliği yapmak amacıyla tasarladık. Eşimle birlikte evlendiğimiz günden beri böyle bir şeyin hayalini kuruyorduk" şeklinde konuştu.