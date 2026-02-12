Çorum'da vahşi cinayeti işleyen şahsın cezası belli oldu! Camiden döndüğünde eşinin yanmış cesediyle karşılaştı

3

'EVDE NELER OLDU, HATIRLAMIYORUM'



Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasına; tutuklu sanık Murat Arıkan, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Son sözü sorulan Arıkan, "Benim bu yaşanan olayda hiçbir kastım yoktu. Borç almaya gitmiştim. Evde neler oldu, hatırlamıyorum. Gerçekten çok pişmanım. Bu olaydan dolayı çok vicdan azabı çekiyorum hakim bey" dedi.