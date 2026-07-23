Çorum'da Tarım ve Orman Bakanlığınca planlı üretim kapsamına alınan kanolada ilk hasat gerçekleştirildi

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"Çorum için katma değer getirecek bir ürün olduğunu ifade ediyorum"



Çorum için katma değer bir ürün olacağına dikkat çeken Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ise, "Biz Tarım İl Müdürlüğümüzde bu konuları, çiftçinin lehine olan her şeyi istişare ederek bir karar alındığını ifade etmek isterim. Çiftçiliğine il müdürümüzün personeli de, bizler de hep birlikte çiftçiler için alınacak kararlarda çalışmaktayız. Bu manada Çorum için katma değer getirecek bir ürün olduğunu ifade ediyorum" şeklinde konuştu.